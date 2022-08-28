Uzmanlar rektal kanama konusunda uyarıyor: Utanmayın doktora gidin

Kalın bağırsağın son kısmı olan ve dışkının depolandığı rektum bölgesinde yaşanan kanamalar, rektal kanama olarak adlandırılıyor. Son dönemde her yaştan insanın rektal kanama ile mücadele ettiğini belirten Gazi Üniversitesi’nden Kolorektal ve Genel Cerrahi Uzmanı Prof Dr. Bülent Aytaç, bu rahatsızlığın başka hastalıkların habercisi olabileceğini söyledi. Aytaç, vakit kaybetmeden hekime başvurulmasını tavsiye etti.

LEKE ŞEKLİNDE GÖRÜLÜYOR

Halk arasında makattan kan gelmesi olarak bilinen rektal kanamalar, kişilerin yaşam kalitesini de düşürüyor. Çoğunlukla dışkılama sırasında fark edilen bu kanamalar, tuvalet kağıdına ya da iç çamaşırda leke şeklinde görülüyor. Bu kanamalar her yaş ve cinsiyet farkı olmaksızın oluşabilirken, ileri yaşlarda görülen kanamalar kalın bağırsakta polip ve kanser habercisi olabiliyor. Erken yaş ve çocuklarda makat kanaması daha az rastlanırken, rahatsızlığın çoğu perianal bölge hastalıklarında ortaya çıkıyor.

BASUR, FİSTÜL VE SİĞİL

Prof. Aytaç, “Makattan kan gelmesine yüzde 90 oranında makat ve çevresinde yerleşen (perianal bölge) basur (hemoroidal hastalık), makatta çatlak (anal fissür), perianal abse ve fistül, anal siğiller gibi hastalıklar yol açıyor. Ancak kanamaların yüzde 10’luk bölümü ise iltihabi barsak hastalıklarından, kalın bağırsak polipleri, divertiküler hastalık ve kalın barsak kanserleri gibi ciddi hastalıklarından kaynaklanabiliyor” diye konuştu.

UTANIYORUZ

Hastaların büyük bir kısmının bu önemli belirtiyi ‘geçer’ diyerek göz ardı ettiğini açıklayan Prof. Aytaç, “Hastaların bazısı ise utandığı için doktora gitmekten kaçınıyor. Makattan kan gelen hastalarda, karın ağrısı, kilo kaybı, halsizlik, dışkılama alışkanlıklarında değişiklik, iştahsızlık gibi belirtiler de eşlik ediyorsa, bunun ciddi bir hastalık belirtisi olabileceğinin bilincinde olunmalı” şeklinde konuştu. Makattan kan gelmesi halinde mutlaka doktora muayene olunmasını tavsiye eden Aytaç, “Gerekirse kolonoskopi, karın MR’ı gibi ileri tetkikler yapılarak, kanamanın nedeni araştırılabilir. Özellikle 40 yaş üstü kişilerin kontrol amaçlı kolonoskopi yaptırması, elde edilen sonuca göre bu işlemi tekrarlatması önem taşıyor. Böylece kolon kanserini erken evrede yakalamak mümkün olabiliyor” ifadelerini kullandı.

Kanın rengi yol gösteriyor

Kanamanın rengine bakılarak, kanamanın nereden geldiği hakkında fikir sahibi olunabiliyor. Mide kökenli hastalıklarda katran renginde, ince bağırsak ve kalın bağırsağın başlangıç kısmından köken alan kanamalar koyu renkte kendini gösterirken, kalın bağırsağın makata yakın kısımlarından ve perianal bölge kanamalarında daha kırmızı ve taze kan şeklinde gözlemleniyor.