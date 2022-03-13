Uzmanından öneri: Bağırsak sağlığı turşudan sorulur

Lezzetinin yanı sıra bağırsak sağlığına verdiği destekle turşu, sofraların vazgeçilmez lezzetlerinden biri. Beslenme ve Diyet Uzmanı Nur Ecem Ozman, turşu içerisinde bulunan yararlı bakterilerin bağırsak florasını zenginleştirdiğini, bunun da bağışıklık sistemini güçlendirdiğini söyledi.

Turşu yaparken çürük olmayan sebze ve meyvelerin kullanılmasına da mutlaka özen gösterilmesi gerektiğini hatırlatan Ozman, “Turşuda fermantasyon sırasında iyi bakteriler ürerken, sebze veya meyvelerin çürük kısımlarından yayılan zararlı bakteriler de çoğalarak bağırsak sağlığını olumsuz etkileyebiliyor” diye konuştu.

Kabızlık şikayeti olanların salatalara tuz yerine az miktarda turşu eklemesini tavsiye eden Ozman, “Vücuda yüksek lif alımı kabızlığı önlüyor. Turşu ayrıca bağırsaktaki bakteriler tarafından sentezlenen K2 vitamini artırıyor. Bağırsak florasının bozulması anksiyete ve depresyon gibi mental hastalıklarla ilişkilendiriliyor. Probiyotikler bağırsağın normal mikrobiyal dengesinin korunmasına katkı sağlıyor” şeklinde konuştu.