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Uzman isimden korkutan açıklama: 'Koronavirüs görme sinirini etkiliyor'

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener "Salgında bazı hastalarda artık gözde hasar bırakacak şekilde görme sinirini etkilediğini gördük." dedi.

Sağlık 06.11.2021, 13:04 06.11.2021, 13:22
Uzman isimden korkutan açıklama: 'Koronavirüs görme sinirini etkiliyor'

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, Kovid-19 hastalığının görme yetisinde de hasar bıraktığına ilişkin bulgular görüldüğünü, yaptıkları araştırmada görme sinirlerindeki iletim hızının yüzde 30 azaldığını saptadıklarını belirtti.

Karabağlar ilçesinde yaşayan 3 çocuk annesi Hamdiye Değer, ateş ve solunum güçlüğü yaşaması üzerine 2 hafta önce yakınları tarafından İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kovid-19 teşhisi konulan ve solunum güçlüğünün artması nedeniyle hastanede tedavi altına alan Değer, bir süre sonra doktorlara sağ gözünde görme kaybı olduğunu söyledi.

Değer'i tedavi eden ekipte bulunan Prof. Dr. Alper Şener, AA muhabirine, Kovid-19 enfeksiyonunun her geçen gün yeni bulgularının ortaya çıktığını ifade etti.

Aşılanmayan ya da eksik aşılanan grupta salgının yeni belirtilerinin saptandığını anlatan Şener, şunları kaydetti:

"Salgının başında, Kovid-19 görülen kişilerin gözlerinde klinik olarak kızarıklık ve sulanma vardı. Daha sonra bunların artık gözde hasar bırakacak şekilde görme sinirini etkilediğini gördük. Hastamız tek doz aşı olmuş. Tek gözünde yüzde 50 görme azalması var. Bu görme yetisinde oluşan azalmanın geri dönüp dönmeyeceğini bilmiyoruz. Yorum yapmak için erken. Tedavi süreci devam ediyor. Bu vakada da aşının önemi bir kez daha ortaya çıkıyor. Kovid-19 aşıları kişileri sadece virüsten değil, hastalık sonrası oluşabilecek semptomlardan da koruyor."

Şener, Kovid-19 teşhisi konulduktan sonra görme yetisinde sorun yaşayan hasta sayısının hızla arttığını, bu konuda bir bilimsel çalışma yürüttüklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Kovid-19 PCR testi negatifleşmiş, izolasyon süresi bitmiş hasta grubunda görme ile ilgili bir sıkıntısı olmayan kişilerde görme siniri iletim hızına baktık. Bunların yüzde 30 azalmış olduğunu gördük. Klinik olarak baktığımızda hastalar, Kovid-19 olmadan önceki kadar keskin görmediklerini söyledi. Bu görme kaybı, ya göz sinirini besleyen damarlarda pıhtı oluşmasından ya da virüsün tek başına göz sinirini tutmasından kaynaklanıyor. Sorunun virüsün göz sinirlerini tutmasından kaynaklandığını düşünüyorum. Hastalarımız erken dönemde bu sağlık sorununu fark etmiyor."

- "Sağ gözümü kaybetmekten korkuyorum"

Hamdiye Değer de şeker ve tansiyon hastalığı olduğu için salgın boyunca tüm önlemlere uyduğunu, bir yakınına ziyarete gittikten sonra rahatsızlandığını dile getirdi.

Kovid-19'un ne kadar tehlikeli bir hastalık olduğunu yaşayarak öğrendiğini vurgulayan Değer, "Kovid-19 olduktan sonra sağ gözümde görmem azaldı, artık bulanık görüyorum. Çocuklarım uzak kentlerde yaşadığı için aşı randevusu alamadım. Bir doz aşı oldum. Keşke 2 doz aşı olsaydım. Belki bu hastalığa yakalanmazdım. Aşı olmadığım için pişmanım. Sağ gözümü kaybetmekten korkuyorum." dedi.

Kaynak: AA
#koronavirüs #görme
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