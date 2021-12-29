Uzman isimden korkutan açıklama: 'Çocuklarda daha hızlı yayılıyor'

Çocuk acil servisleri 3 aydır çok büyük bir hasta yükü altında çalışıyor. Aşılanma oranlarının düşük olması ve çocuk yaş grubu aşılanmasının çok yetersiz olması da bir faktör. Ama çocuk yaş grubu aşılanmasının yüksek olduğu ABD, İngiltere ve başka Avrupa ülkelerinde de çocuk yaş grubunda olgu sayılarının çok arttığı gözlendi.

Kovid-19 ya da Omicron varyantını klinik olarak ayırmak neredeyse imkansız, çünkü aynı belirtilerle seyrediyorlar. Bu yüzden solunum yolu enfeksiyonu belirtileri gösteren çocukların doktora başvurmaları gerekir. Ülkemizde henüz 12 yaş üstü çocukların aşılanmasında istediğimiz noktaya gelinmedi. Bu yaş grubunun aşılanması çok önemli" diye konuştu.

Sabah