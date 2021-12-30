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Uzman isim uyardı: 'Soluğu hastanede almamak için lütfen kurallara uyalım'

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Deniz Odabaş, "Önümüzdeki en büyük risk yeni yıl kutlamaları. Soluğu hastanede almamak için lütfen kurallara uyalım, aşımızı olalım ve maskeden taviz vermeyelim. " dedi.

Sağlık 30.12.2021, 09:44
Uzman isim uyardı: 'Soluğu hastanede almamak için lütfen kurallara uyalım'

Doç. Dr. Ümit Savaşçı: Günlük 50 bin vaka görebiliriz. Kalabalık yılbaşı kutlamaları ve toplu yemekler vaka artışlarını tetikleyebilir. Prof. Dr. Deniz Odabaş: Soluğu hastanede almamak için aşımızı olalım, maskeden taviz vermeyelim. Yılbaşı kutlamaları en büyük risk.

Doç. Dr. Ümit Savaşçı: Günlük 50 bin vaka görebiliriz. Kalabalık yılbaşı kutlamaları ve toplu yemekler vaka artışlarını tetikleyebilir. Prof. Dr. Deniz Odabaş: Soluğu hastanede almamak için aşımızı olalım, maskeden taviz vermeyelim. Yılbaşı kutlamaları en büyük risk.

Omicron varyantının tüm dünyada yayılmaya devam etmesiyle Türkiye'de günlük vaka sayıları da 30 binleri aştı. Yılbaşında vaka sayılarının katlanabileceği uyarısında bulunan uzmanlar vatandaşlara hatırlatma dozlarını yaptırmaları ve kalabalık mekanlarda dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulundu.

Doç. Dr. Ümit Savaşçı, "Aşılama oranlarımızın yüksek olması olumlu ancak hatırlatma dozlarımızı mutlaka yaptırmamız gerekiyor. Kalabalık yılbaşı kutlamaları ve toplu yemekler vaka artışlarını tetikleyebilir. Önümüzdeki 15 günde yeni bir pik yaşayabiliriz. Günlük 50 bin vaka görebiliriz" ifadelerini kullanırken Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Deniz Odabaş ise, "Geçen seneye göre üst solunum yolu hastalıklarında ciddi bir artış var.

Bu da maske-mesafe kuralına eskisi gibi uyulmadığının göstergesi. Önümüzdeki en büyük risk yeni yıl kutlamaları. Soluğu hastanede almamak için lütfen aşımızı olalım, kurallara uyalım ve maskeden taviz vermeyelim" şeklinde konuştu.

HATIRLATMA DOZLARINI MUTLAKA YAPTIRALIM

Uzmanların yılbaşı öncesinde uyarıları şöyle:

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı: İngiltere'de günlük vaka sayıları 120 bini aşarken Fransa'da ise 200 bine yaklaştı. Ülkemizde de vaka sayıları Omicron varyantının da etkisiyle 30 bini geçti. Yılbaşı kutlamaları ve toplu yemekler vaka artışlarını tetikleyebilir.

Önümüzdeki 15 günde yeni bir pik yaşayabiliriz. Günlük 50 bin vaka görebiliriz. Omicron varyantında klinik yatış ve yoğun bakım ihtiyacı yüzde 80 daha az. Daha çok hafif-orta vaka şeklinde görülüyor. Vatandaşlarımızın aşılamaya ilgisi yüksek. Sağlık merkezlerinde bir süre önce günlük 200-300 aşı yapılıyorken bu sayı şimdi 5 binlere kadar yükseldi.

Aşılama oranlarımızın yüksek olması olumlu ancak hatırlatma dozlarımızı mutlaka yaptırmamız gerekiyor. Aşısızlarda ve kronik hastalarda hastalık daha ağır seyredecektir. Birçok Avrupa ülkesinde yeni varyantla birlikte vakaların ağırlığının sağlık sistemini zorlayabileceği belirtiliyor. Sağlık altyapımız Avrupa ülkelerine kıyasla daha iyi olduğundan ülkemizde bunu çok yaşamayabiliriz.

SOLUĞU HASTANELERDE ALMAMAK İÇİN KURALLARA UYALIM

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Deniz Odabaş:

Önümüzdeki en büyük risk yeni yıl kutlamaları. Soluğu hastanede almamak için lütfen kurallara uyalım, aşımızı olalım ve maskeden taviz vermeyelim. 12-18 yaş arası çocuklarda aşılanma oranlarının düşük olduğunu görüyoruz. Çocukların aşı olarak okulda enfeksiyondan korunması için anne ve babalara da hatırlatma yapabiliriz.

Omicron varyantının Delta varyantına göre klinik olarak ağır geçmediği ancak bulaştırıcılığının çok yüksek olduğu biliniyor. Enfeksiyon bulaşma riskini azaltamazsak vaka sayılarının yoğunluğu yeni varyantları ortaya çıkarabiliyor. Bunun için de bulaşı kesmemiz gerekiyor.

Kapalı alanlarda çift maske kullanalım. Geçen seneye göre üst solunum yolu hastalıklarında ciddi bir artış var. Bu da maske-mesafe kuralına eskisi gibi uyulmadığının göstergesi. Aşılama hızlandıkça biraz rehavet oluştuğunu gözlemliyoruz.

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı: İngiltere'de günlük vaka sayıları 120 bini aşarken Fransa'da ise 200 bine yaklaştı. Ülkemizde de vaka sayıları Omicron varyantının da etkisiyle 30 bini geçti. Yılbaşı kutlamaları ve toplu yemekler vaka artışlarını tetikleyebilir.

Önümüzdeki 15 günde yeni bir pik yaşayabiliriz. Günlük 50 bin vaka görebiliriz. Omicron varyantında klinik yatış ve yoğun bakım ihtiyacı yüzde 80 daha az. Daha çok hafif-orta vaka şeklinde görülüyor. Vatandaşlarımızın aşılamaya ilgisi yüksek. Sağlık merkezlerinde bir süre önce günlük 200-300 aşı yapılıyorken bu sayı şimdi 5 binlere kadar yükseldi.

Aşılama oranlarımızın yüksek olması olumlu ancak hatırlatma dozlarımızı mutlaka yaptırmamız gerekiyor. Aşısızlarda ve kronik hastalarda hastalık daha ağır seyredecektir. Birçok Avrupa ülkesinde yeni varyantla birlikte vakaların ağırlığının sağlık sistemini zorlayabileceği belirtiliyor. Sağlık altyapımız Avrupa ülkelerine kıyasla daha iyi olduğundan ülkemizde bunu çok yaşamayabiliriz.

Sabah

#Prof. Dr. Deniz Odabaş #omicron #Yılbaşı #kutlama
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