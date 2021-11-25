Uzman isim uyardı! 7 saatten az uyuyanlar dikkat
Radyoloji Uzmanı Prof. Dr. Güner Sönmez, sosyal medya hesabı üzerinden uyku düzeniyle ilgili paylaşımda bulundu.
Sağlık 25.11.2021, 17:01 25.11.2021, 17:03
Üsküdar Üniversitesi Radyoloji Uzmanı Prof. Dr. Güner Sönmez, twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Yetersiz gece uykusu(7 Saatten az) olanların bazı enfeksiyon riskleriyle karşı karşıya kalabileceğini belirtti.
Prof.Sönmez twitter hesabından şu ifadeleri paylaştı:
Yetersiz gece uykusu (7 saatten az); Diyabet, Obezite, Yüksek tansiyon,Kalp krizi,Depresyon ve anksiyete, Viral enfeksiyon riskini arttırır. Uyarısında bulundu.
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