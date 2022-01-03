banner38

Uzman isim açıkladı: TURKOVAC varyantlara karşı ne kadar koruyucu?

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, TURKOVAC aşısının koronavirüsün Alfa ve Delta varyantlarına karşı ne kadar etkili olduğu hakkında bilgi verdi.

Sağlık 03.01.2022, 13:52 03.01.2022, 14:15
Uzman isim açıkladı: TURKOVAC varyantlara karşı ne kadar koruyucu?

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, TURKOVAC aşısının koronavirüsün Alfa ve Delta varyantına karşı etkili olduğunu söyledi. Çalış, Omicron varyantına karşı da çalışmaların başlayacağını duyurdu.

Yerli koronavirüs aşısı TURKOVAC'a acil kullanım izni çıktı, seri üretim de başladı.

TRT Haber, aşının geliştirildiği Kayseri’deki laboratuvara gitti. Yerli aşının varyantlara etkisi üzerine yapılan çalışmaları Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış'tan dinledi. 

TURKOVAC aşısına vatandaşların ilgi göstermesinin kendilerini çok mutlu ettiğini söyleyen Prof. Dr. Çalış, aşının varyantlar üzerindeki ekilerini anlattı. 

"TURKOVAC aşımız ve dünyada kullanılan tüm aşılar, orijinal Wuhan suşuna karşı geliştirilmiş aşılar. Biz çeşitli varyantların gelişmesiyle birlikte ki dünyayı en çok etkilediği bilinen Alfa ve Delta varyantı oldu. Şimdi de Omicron varyantı ön plana geçmiş durumda.

Biz Alfa varyantının tüm dünyada pik yapmasıyla birlikte Alfa varyantıyla ilgili bir çalışma yaptık. O zamanlarda acil kullanım onayımız yoktu ama aşımızın etkinliğini ortaya koymak için transgenik farelerde bir çalışma yaptık. Hatta Erciyes Üniversitesi olarak yurt dışından transgenik fare siparişi verdik TURKOVAC aşımız Alfa varyantına karşı etkili mi diye.

Aşımız Alfa varyantında transgenik farelerde gerçekten etkin çıktı. İki gruba ayrıldı. Önce aşılama yapıldı, daha sonra Alfa varyantı verildi. Ve orada yüzde 100 transgenik farelerde Alfa varyantına karşı TURKOVAC aşımızın etkili olduğunu gösterdik."

"Delta'ya karşı etkili, Omicron için çalışma başlayacak"

Aynı etkinin Delta varyantında da görüldüğünü söyleyen Prof. Dr. Çalış, "Transgenik fareler, TURKOVAC aşısı olup Delta varyantına maruz bıraktığımızda hiç hastalanmazken, TURKOVAC aşısı olmayan transgenik farelerin hepsi öldü. Bu da transgenik farelerde TURKOVAC aşısının yüzde 100 koruyucu olduğunu gösterdi" dedi. 

Çalış, aynı etkinin Omicron varyantında da beklendiğini, çalışmaların başlayacağını söyledi. 

"Bu insanlarda yüzde 100 koruyucu manasına gelmiyor ama transgebnik farelerde yüzde 100 koruyucu olması çok önemli.

Aynı çalışmayı Omicron varyantına da yapacağız. Şu anda Omicron varyantına yakalanmış bir hastamızdan sürüntü almaya çalışıyoruz. Onu alıp izole ettikten sonra da bu çalışmayı yapacağız.

Delta varyantı üzerindeki sonuç olumlu, Omicron için çalışma başlayacak."

#tukovac #aşı #koronavirüs #varyant #Erciyes Üniversitesi #Prof. Dr. Mustafa Çalış
Yorumlar (0)
banner35
10
açık
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 19 46
2. Konyaspor 19 39
3. Başakşehir 19 33
4. Fenerbahçe 19 32
5. Hatayspor 19 32
6. Adana Demirspor 19 30
7. Beşiktaş 19 28
8. Alanyaspor 19 28
9. Gaziantep FK 19 28
10. Galatasaray 19 27
11. Karagümrük 19 27
12. Sivasspor 19 26
13. Kayserispor 19 24
14. Giresunspor 19 22
15. Antalyaspor 19 22
16. Altay 19 18
17. Rizespor 19 17
18. Kasımpaşa 19 15
19. Göztepe 19 15
20. Öznur Kablo Yeni Malatya 19 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 18 39
2. Ankaragücü 18 36
3. Erzurumspor 18 36
4. Bandirmaspor 18 32
5. Eyüpspor 18 32
6. Istanbulspor 18 27
7. Samsunspor 18 27
8. Adanaspor 18 26
9. Genclerbirligi 18 26
10. Tuzlaspor 18 24
11. Kocaelispor 18 24
12. Manisa Futbol Kulubu 18 22
13. Altinordu 18 22
14. Boluspor 18 21
15. Menemenspor 18 21
16. Keciorengucu 18 19
17. Bursaspor 18 19
18. Denizlispor 18 16
19. Balıkesirspor 18 8
Takımlar O P
1. Man City 21 53
2. Chelsea 21 43
3. Liverpool 20 42
4. Arsenal 20 35
5. West Ham 20 34
6. Tottenham 18 33
7. M. United 19 31
8. Wolverhampton 19 28
9. Brighton 19 27
10. Leicester City 18 25
11. Crystal Palace 20 23
12. Brentford 19 23
13. Aston Villa 19 22
14. Southampton 19 21
15. Everton 18 19
16. Leeds United 19 19
17. Watford 18 13
18. Burnley 17 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 19 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 20 46
2. Sevilla 19 41
3. Real Betis 19 33
4. Atletico Madrid 19 32
5. Barcelona 19 31
6. Rayo Vallecano 19 30
7. Real Sociedad 19 30
8. Villarreal 19 28
9. Valencia 19 28
10. Athletic Bilbao 20 27
11. Espanyol 19 26
12. Celta de Vigo 19 23
13. Granada 19 23
14. Osasuna 19 22
15. Mallorca 19 20
16. Getafe 19 18
17. Elche 19 16
18. Deportivo Alaves 19 16
19. Cádiz 19 14
20. Levante 19 8