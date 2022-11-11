Uşak'ta kapalı yöntemle iki kişinin beyin ameliyatı yapıldı

El ve ayaklarında meydana gelen büyümeden dolayı Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvuran 37 yaşındaki A.C. ile görme bozukluğu şikayeti bulunan 39 yaşındaki R.R'ye büyüme hormonu hipofiz adenomu tanısı kondu.

Hastaların tedavisi için burundan endoskopik kamerayla girilerek kapalı beyin ameliyatı yapılmasına karar verildi.

Hastalar, Kocaeli Üniversitesi Hipofiz Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Savaş Ceylan öncülüğünde Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalı'ndan Doç Dr. İsmail Kaya, Dr. Öğretim Üyesi İlker Deniz Cingöz tarafından ameliyata alındı.

Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ilk kez gerçekleştirildiği belirtilen ameliyat ise zoom üzerinden yapılan canlı yayınla hastanedeki diğer doktorlar ve Türkiye'deki bazı beyin cerrahi kliniklerinde izlendi.

Ameliyatı başarılı bir şekilde tamamlanan hastalar ise daha sonra serviste müşahede altına alındı.

Ameliyat öncesinde Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine giden Uşak Valisi Turan Ergün ve Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, ameliyat ekibine başarı diledi.

Burada açıklamalarda bulunan Vali Ergün, hastanede ilk kez kapalı yöntem beyin ameliyatı gerçekleştirildiğine dikkati çekti.

Ameliyatın hastane için oldukça önemli olduğunu söyleyen Ergün, "Bu yöntemle yapılan ilk ameliyat olması açısından önemli. Yine bu ameliyat online olarak da çevre illerdeki uzmanlarımız tarafından da incelenecek. Bu bize şunu katıyor. Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi gerçekten artık eğitim araştırma hastanesi kimliğine bürünüyor. Bu şekilde bilimsel çalışmaların ve sempozyumların önü açılmış oluyor." dedi.

Ameliyatın ardından hastanenin konferans salonunda Prof. Dr. Savaş Ceylan tarafından hipofiz sempozyumu gerçekleştirildi.