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Umut verici araştırma! Delta varyantı kendini yok etmeye başladı

Japon araştırmacılar son günlerde ülkede vaka sayısındaki ani düşüşü incelerken umut verici bir sonuca ulaştı. Salgında baskın hale gelen Delta varyantının çok fazla mutasyondan kaynaklanan bir şekilde ‘hatalı’ hale geldiği ve kendisini kopyalayamayacak şekilde ‘evrimsel bir çıkmaza girdiği’ değerlendirmesi yapıldı.

Sağlık 24.11.2021, 11:07 24.11.2021, 11:17
Umut verici araştırma! Delta varyantı kendini yok etmeye başladı

Koronavirüsün dünyada baskın hale gelen Delta varyantı kendisini yok edecek şekilde mutasyona uğrayabileceği ve bunu halihazırda Japonya’da yaptığı belirtildi. Japan Times gazetesine açıklama yapan bilim insanlarına göre üç ay önce daha bulaşıcı Delta varyantından çok kötü etkilenmesine rağmen Japonya’da şu anda sadece günde 140 vaka görülüyor. Ağustos ayında 23 bin ile vakalar pik yapmıştı. O zamandan bu yana sayılar belirgin şekilde düştü, örneğin başkent Tokyo’da cuma günü sadece 16 vaka çıktı.

Delta’nın enfeksiyon oranındaki ani düşüşle ilgili varsayımlardan biri devam eden mutasyonun virüsü etkisiz hale getirdiği yönünde. Mutasyonlar bir virüsü daha da güçlü hale getirebilirken, çoğaldıkça ve genler “evrimsel çıkmazlara” yol açabilecek “kopyalama hatalarına” maruz kaldıkça yapısı zamanla değişiyor.

Mishima’daki Ulusal Genetik Enstitüsü taraştırmacıları da evrim sürecinde meydana gelen ani duruştan önce birçok genetik değişiklik buldu. Enstitüde genetik profesörü olan Ituro Inoue, The Japan Times’a yaptığı açıklamada, “Japonya’daki Delta varyantı oldukça bulaşıcıydı ve diğer varyantları dışarıda tutuyordu. Ancak mutasyonlar biriktikçe, sonunda virüsün hatalı hale geldiğine ve kendi kopyalarını çıkaramadığına inanıyoruz. Delta canlı ve iyi olsaydı hala yayılıyor olurdu” dedi. Reading Üniversitesi Biyomedikal Bilimler ve Biyomedikal Mühendisliği Bölüm Başkanı Dr. Simon Clarke ise, çok fazla mutasyonun virüsün ölmesine neden olabileceğini belirterek, “Virüs çok fazla mutasyondan geçiyor ve bir noktadan sonra çoğalmıyor. Bir virüs bu noktaya geldiğinde ölüyor demektir. Bu bir insanın çocuğu olmaması ve genetik olarak ilerlemesinin durmasına da benzetilebilir. Ama bu, herkesin çocuk üretmeyi bıraktığı anlamına gelmez” ifadelerini kullandı. Dr Clarke ayrıca, “Suşun evrimleşmeyi durdurması mümkündür, ancak bu Japon bilim insanlarının düşündüğü gibi, yalnızca çoğalmayı bıraktığında olur. Çünkü bir virüs çoğalmayı durduracak şekilde için evrimleşmiştir. Yine de bulaş zincirini kırmanız gerekir. Bazı mutasyonlar virüsü yaşayamaz hale getirecektir. Bunlar evrimsel çıkmaz sokaktır. Ancak bu sadece çok küçük alt kümelerde olur. Ortalıkta yine de çok koronavirüs olacaktır ve bunlar insanları enfekte edecektir. Ta ki insanlar yeterli bağışıklığa sahip olup bulaş zincirini kırana kadar. SARS salgınında olan buydu çünkü Kovid-19 gibi bulaşmada iyi değildi” değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: KARAR

#delta varyantı #araştırma #koronavirüs
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