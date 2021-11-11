Uçak ve helikopter ambulanslar yoğun mesai yaptı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu yıl yurt içinde uçak ve helikopter ambulanslarla 3 bin 629 hasta ve yaralının taşındığını bildirdi.

Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu bilgileri verdi:

Uçak ve Helikopter Ambulanslarımız sadece bu yıl yurt içinde 3.629 hasta ve yaralı taşıdı. Ayrıca yurt dışına 1 hasta, yurt dışından ülkemize ise 148 hasta nakledildi. Sağlık için zamana karşı hareket halindeyiz. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 11, 2021

"Uçak ve helikopter ambulanslarımız, sadece bu yıl yurt içinde 3 bin 629 hasta ve yaralı taşıdı. Ayrıca yurt dışına bir hasta, yurt dışından ülkemize ise 148 hasta nakledildi. Sağlık için zamana karşı hareket halindeyiz."