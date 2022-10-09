TÜSEB, COVID-19 tecrübesiyle geleceğin salgınlarına ışık tutacak

Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık Enstitüleri (TÜSEB) Başkanı Akdoğan, TÜSEB tarafından düzenlenecek Geleceğin Pandemileri Sempozyumu'na ilişkin bilgi verdi.

Sempozyumun 11-12 Ekim'de Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'nde gerçekleştirileceğini belirten Akdoğan, "Sempozyumu, 2019'da başlayıp tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgınında elde edilen tecrübeler ışığında geleceğin pandemileri için ne gibi hazırlıklar yapılması gerektiğini bütün boyutlarıyla tartışmak amacıyla düzenliyoruz" diye konuştu.

Salgınla mücadelede TURKOVAC aşısının devreye alınması, yerli COVID-19 tanı kiti TÜSEB DiaKit'in geliştirilmesi, yerli ventilatörün ticarileştirilmesi gibi birçok önemli çalışmaya imza atıldığını hatırlatan Akdoğan, sempozyumda iletişim, strateji, dijitalleşme, yapay zeka gibi farklı başlıklarda da yeni salgınlara hazırlık çalışmalarının uzmanlar ve devlet yetkilileri tarafından ele alınacağını anlattı.

"G20 ülkeleriyle aşı, tıbbi cihaz üretimi konusundaki iş birlikleri görüşüldü"

Prof. Dr. Erhan Akdoğan, TÜSEB olarak G20 kapsamında Endonezya'da sağlık konusunda düzenlenen toplantılara katıldıklarını, bu ay yine Endonezya'da G20 ülkelerinin sağlık bakanlarının katılacağı toplantının yapılacağını söyledi.

Sağlıkla ilgili toplantılarda ele alınan başlıklar hakkında bilgi veren Akdoğan, "Toplantılardaki en önemli konuyu geleceğin pandemilerine ülkelerin nasıl hazır olacağı ve bu konuda ne gibi iş birliklerinin yürütüleceği oluşturdu" ifadesini kullandı.

Türkiye'nin bu toplantılarda sağlık odaklı bilimsel, teknolojik üretime yönelik çalışmalarını çok aktif bir şekilde ortaya koyduğunu ve bu konuda önemli partnerlerden biri olarak ağırlığını hissettirdiğini vurgulayan Akdoğan, aşı, tıbbi cihaz üretimi gibi konularda iş birliklerinin detaylı olarak görüşüldüğünü dile getirdi.

Akdoğan, "Bazı ülkelerde aşı, tıbbi cihaz konusunda üretim tesislerinin kurulması konuşuldu. Ortak aşı sertifikalarının tanınır olması, virüse ilişkin genetik bilgilerin paylaşılması gibi konular da masadaydı. TÜSEB olarak hem ülkemizi temsil ettik hem de ne tarz çalışmalar yaptığımızı ülkelerle paylaştık. Geleceğin pandemilerine hazırlık noktasında da çeşitli iş birliklerini ortaya koyduk" dedi.

Sempozyumdan yol haritası çıkacak

G20 kapsamındaki görüşmelerin de sempozyumda ele alınacağının altını çizen Akdoğan, "Sempozyum bitiminde geleceğin pandemilerine hazırlık noktasında mevcut durumun tespiti ve ileride muhakkak yapılması gerekenlere dair bir rapor oluşturulacak. TÜSEB olarak bu raporları hem akademiyle hem de devletimizin ilgili kuruluşlarıyla paylaşarak bilgi aktarımında bulunacağız" açıklamasında bulundu.

Türkiye'nin salgınla mücadele sürecini çok iyi yönettiğini vurgulayan Akdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şehir hastanelerimizin güçlü altyapısı, dünyada COVID-19 aşısını geliştiren 9 ülkeden biri olmamız, bunun öncesinde de aşıya ulaşımla ilgili herhangi sıkıntı yaşamamamız, hem sektördeki firmalarımızın hem de kamuda TÜSEB olarak geliştirdiğimiz yerli tanı kitinin kullanılması, salgınla mücadeledeki çok önemli güçlerimizdi. Özellikle aşı geliştirilmesine yönelik büyük ölçekli üretim, bununla ilgili altyapılar, araştırma faaliyetlerinin nasıl olması gerektiği konusunda çalışmalarımıza devam ediyoruz ve özünde de zaten çok ciddi bir seviyeye gelmiş durumdayız."