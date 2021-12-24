TURKOVAC'ın ilk sevkiyatı Ankara yapıldı
Şanlıurfa üretilen Türkiye'nin yerli aşısı TURKOVAC'ın ilk sevkiyatı Ankara'ya ulaştı. Yüzde 100 yerli imkanlarla üretilen aşı, önümüzdeki günlerde Türkiye'nin diğer illerine de gönderilecek.
Sağlık 24.12.2021, 12:15
TURKOVAC aşılarının üretim tesisinden Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Aşı ve İlaç Deposu'na ilk sevkiyatı gerçekleşti.
Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki TURKOVAC üretim tesisinde üretilen 150 bin doz aşı Ankara'ya ulaştı.
Aşılar, Ankara'da bulunan Halk Sağlığı Merkezleri'ne ait depolara konuldu.
Yüzde 100 yerli imkanlarla üretilen aşıların önümüzdeki günlerde Türkiye'deki diğer illere de gönderileceği kaydedildi.
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Günün Anketi Tümü
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|29
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|18
|29
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|18
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|O
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|33
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|31
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|17
|26
|7. Samsunspor
|17
|26
|8. Gençlerbirliği
|17
|26
|9. Kocaelispor
|17
|24
|10. Tuzlaspor
|17
|23
|11. Adanaspor
|17
|23
|12. Manisa FK
|18
|22
|13. Boluspor
|17
|21
|14. Menemenspor
|17
|20
|15. Ankara Keçiörengücü
|17
|19
|16. Altınordu
|17
|19
|17. Bursaspor
|17
|18
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|17
|16
|19. Balıkesirspor
|17
|7
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|O
|P
|1. Man City
|18
|44
|2. Liverpool
|18
|41
|3. Chelsea
|18
|38
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|18
|32
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|28
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|16
|27
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|15
|26
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|18
|25
|9. Leicester City
|16
|22
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|17
|22
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|17
|20
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|16
|20
|13. Brighton
|16
|20
|14. Everton
|17
|19
|15. Southampton
|17
|17
|16. Leeds United
|18
|16
|17. Watford
|16
|13
|18. Burnley
|15
|11
|19. Newcastle
|18
|10
|20. Norwich City
|17
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|19
|46
|2. Sevilla
|18
|38
|3. Real Betis
|18
|33
|4. Rayo Vallecano
|18
|30
|5. Atletico Madrid
|18
|29
|6. Real Sociedad
|18
|29
|7. Barcelona
|18
|28
|8. Valencia
|18
|28
|9. Villarreal
|18
|25
|10. Athletic Bilbao
|19
|24
|11. Espanyol
|18
|23
|12. Granada
|18
|22
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|18
|22
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|18
|20
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|18
|20
|16. Getafe
|18
|15
|17. Elche
|18
|15
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|18
|15
|19. Cádiz
|18
|14
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|18
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