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TURKOVAC aşısında yeni gelişme! Hibrit olarak kullanılabilecek

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Deniz Odabaş, TURKOVAC aşısı için acil kullanım onayına başvurulmasının tarihi bir gelişme olduğunu söyledi. Deniz Odabaş, "Yerli aşımız bizi dışa bağımlı olmaktan kurtaracak. Diğer aşılarla hibrit olarak 2., 3., 4. doz kullanımında hiçbir sakınca yok. Koruyuculuğu da yüzde 80'in üzerinde olacak" dedi.

Sağlık 27.11.2021, 11:45 27.11.2021, 11:53
TURKOVAC aşısında yeni gelişme! Hibrit olarak kullanılabilecek

Yerli Kovid-19 aşıTurkovac'ın yaygın kullanımı için geri sayım başladı. Yıl sonuna kadar seri üretimine başlanacak Turkovac, hem hibrit aşılamada hem de 2., 3. ya da 4.doz olarak kullanılabilecek.

HİBRİT OLARAK KULLANILABİLİYOR

Yerli aşının 3'üncü faz çalışmalarının Sinovac karşılaştırmalı yapıldığını söyleyen Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Deniz Odabaş, "Turkovac'ın aşı teknolojisi inaktif aşı ve Sinovac ile aynı. Sinovac+Biontech, Sinovac+Astra Zeneca, Sinovac+Johnson&Johnson gibi aşılar hibrit olarak kullanılabiliyor. Tıpkı Sinovac gibi Turkovac'ın da ister hatırlatma, ister 2., 3. ya da 4. doz olarak kullanımı söz konusu olacak.Hibrit aşılamada da kullanılabilir, hiçbir sakıncası yok" dedi.

KORUYUCULUK: YÜZDE 80'NİN ÜZERİNDE

Turkovac'ın koruyuculuğunun yüksek olacağını belirten Odabaş, "Yerli aşımız bizi dışa bağımlı olmaktan kurtaracak. Aşımızı pandemi sürecinde kullanmak için acil kullanım onayına başvurmamız tarihi bir gelişme. Bilim Kurulu toplantısında Sinovac'ın koruyuculuğu yüzde 83 olarak belirtilmişti. Sinovac aşısıyla benzer olduğu için Turkovac'ın da koruyuculuğu yüzde 80'in üzerinde olacak" ifadelerini kullandı.

ALFA VARYANTINA KARŞI %100 ETKİLİ

TURKOVAC için 5 Kasım 2020'de 44 gönüllüyle Faz-1 çalışması, 10 Şubat'ta 250 gönüllüyle Faz-2 çalışması başaltıldı. 22 Haziran'da başlayan Faz-3 çalışmalarında son aşamaya gelindi. 8 ayrı klinik çalışmayla Türkiye'nin en geniş kapsamlı aşı geliştirme projesi olan TURKOVAC hatırlatma dozu olarak 28 ildeki 41 hastanede gönüllülere uygulandı.

TÜSEB desteği ile yürütülen bu klinik çalışma da tamamlanma aşamasına geldi. Sonuçların yakın bir zamanda açıklanması planlanıyor. Halk sağlığını ciddi olarak tehdit eden istisnai durumlarda verilen acil kullanım onayı için değerlendirme ve inceleme aşamaları 3 hafta sürecek. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, bu süreçte yerli aşıya ilişkin başvurunun ön değerlendirmesinden aşının yarar-risk dengesine, klinik verilerin ele alınmasından halk sağlığına faydalarına uzanan birçok kıstası ele alacak.

Bu sürecin olumlu sonuçlanması durumunda aşının Türkiye'de iki merkezde yapılması planlanan seri üretimine geçilecek. TURKOVAC aşısı Alfa varyantına karşı yüzde 100 etkili. İzole edilen Delta varyantı üzerindeki incelemeler devam ediyor. Gönüllülerde hiçbir ciddi yan etkiye de rastlanmadı.

Kaynak:Sabah

#turkovac #Salgın #aşı
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