Türkiye'yi sağlıkta sınıf atlatacak reformlar geliyor

Aile hekimlerinin sayısı artırılacak, kanser taraması yaygınlaştırılacak, evde bakım genişletilecek ve pilot olarak başlayan aile diş hekimliği modeli genele yayılacak. Aile hekimlerinin hizmet içi eğitimleri artırılarak, diyabet, hipertansiyon, inme, kronik böbrek yetmezliği, KOAH, astım gibi hastalıkların tedavisi etkili hale getirilecek.

2023 yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na göre önümüzdeki yıl birinci basamak sağlık hizmetleri (Aile Hekimliği) başta olmak üzere pek çok reform hayata geçirilecek. Aile hekimliklerinde kanser tarama merkezlerinin sayısı artırılarak, fiziki erişimi yaygınlaştırılacak. Bu doğrultuda; meme, rahim ağzı ve kalın bağırsak kanserlerine yönelik taramalardan daha fazla vatandaşın faydalanması sağlanacak. Aile hekimlerinin hizmet içi eğitimleri artırılarak, diyabet, hipertansiyon, inme, kronik böbrek yetmezliği, KOAH, astım gibi hastalıkların tedavisi etkili hale getirilecek.

AİLE HEKİMLERİ ARTIRILACAK

Yeni aile hekimleri birimleri açılarak, daha fazla aile hekimi istihdam edilecek. Aile hekimi başına düşen 3 bin 500-4 bin hasta sayısının 2 bin 700'e .