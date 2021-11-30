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'Türkiye tütün kullanımında üst sıralarda'

Türkiye Sigarayla Savaş Derneği (TSSD) Genel Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, 20 Kasım Dünya Sigarayı Bırakma Günü’nde açıklamalarda bulundu.

Sağlık 30.11.2021, 17:27 30.11.2021, 17:37
'Türkiye tütün kullanımında üst sıralarda'

Doç. Dr. Aydın, "Dünya genelinde sigara içenlerin sayısının artmasıyla birlikte sigara kaynaklı ölümler de artıyor. Bağımlılık yaşı ise tüm ülkelerde gün geçtikte düşmeye devam ediyor. Tehlikeye dikkat çekmemiz lazım. Aileleri, gençleri bilinçlendirici çalışmaların yanı sıra sigara satışına karşı da caydırıcı tedbirler almalıyız." dedi. Dünya Sağlık Örgütünün istatistiklerinden örnekler de veren Aydın, dünyada tahmini 3 yetişkinden birinin sigara kullandığını söyledi. Türkiye'de yapılan araştırmalara göre ise 15 yaş üstü erkeklerin %62,8, kadınların %24,3 ve tüm nüfusun ise %43,6'sının sigara kullandığını açıkladı.

Tütün içen küresel nüfusun üçte ikisini ise yalnızca 10 ülkenin oluşturduğunu vurgulayarak Türkiye'nin de bu ülkeler arasında üst sıralarda yer aldığını ifade eden Aydın, özellikle pandemi sonrası artan sigara kullanımına ve sigara satış alanlarının da genişlemesine dikkat çekti. Dernek olarak yaptıkları çalışmalarda sigara satış alanlarının belirli kurallara tabi olması ve tütüne erişimin zorlaşmasına yönelik hazırlıklara başladıklarını bildirdi.

"NEDEN DEĞİL NASIL SORUSUNA ODAKLANILMALI"

Doç. Dr. Mustafa Aydın, TSSD'nin sigara kullanım oranındaki artışın nedenlerini incelediğini ve nikotin bağımlılığının kimyasal, psikolojik ve sosyal bölümleri olan kuvvetli bir bağımlılık olduğunu önemle vurguladı. Kişilere sigarayı bıraktırabilmek adına öncelikle onları sigaraya yönlendiren nedenlerin tespit edilmesi ve "neden bırakılması gerektiğinin" değil "nasıl bırakılması gerektiğinin" açıklanmasının önemli olduğunu ve herkesin sigaranın zararlarını bildiğini, bilmelerine rağmen içmeye devam ettiklerinin altını çizdi.  "Önemli olan insanlara bundan kurtuluş yolunu göstermek." İfadelerini kullanan Aydın, sigara bağımlılığın nedenleri incelendiğinde özellikle psikologlara da önemli görevler düştüğünü dile getirerek bu konuda öncü çalışmalar yapılmasının önemli olduğunu sözlerine ekledi.

Aydın, kapalı alanlarda sigara kullanımı yasaklansa da denetimlerin sıkılaştırılmasının ve caydırıcı cezaların getirilmesi gerektiğinin önemini ifade etti. Fahri denetçilik kavramına da önemle değindi ve "Uygulama sayesinde sigara kullanımına ilişkin yasakların delinmesini engelleyerek, sigara bağımlıları üzerinde caydırıcı bir etki oluşturulacağını söyledi. Fahri sigara denetçilerinin ceza kesme ve kolluk kuvvetleriyle koordineli çalışarak yasal işlem yapma yetkilerine sahip olmaları gerektiğini dile getirdi. "Yoksa bugün de duyarlı vatandaşlarımız sigara yasağının delindiği yerlerde gerekli mercilere şikâyetlerde bulunuyorlar. Bu yetkilere sahip olmayan bir fahri denetçilik, bu tip ihbarları resmi olarak yapan bireylerden öteye geçemez." diyerek değerlendirmede bulundu.

Genel Başkan Doç. Dr. Aydın, ambalajlı sigaraların yanı sıra elektronik sigara ve bunun gibi benzer ürünlerin piyasada var olmasının yanlış olduğunu ve bu ürünlerin de zararlı olduğunu gösteren araştırmaların dikkatle incelenerek bu ürünlerin satışına dair de caydırıcı çalışmalara TSSD olarak öncülük etmekten çekinmeyeceklerini belirtti. 

#tütün #Türkiye Sigarayla Savaş Derneği #Doç. Dr. Mustafa Aydın
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