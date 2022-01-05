Türkiye'de karantina süresi kısaldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, "Pozitif vakaların karantina süresi 7 gün olarak belirlenmiştir. 5'inci gün test sonucu negatife dönmüşse karantina süresi sona erer." dedi.

Bilim Kurulu Toplantımız sonrası basın açıklamamız: pic.twitter.com/8752v4Ya2k — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 5, 2022

Bakan Koca, "Okullarımızda yüz yüze eğitim devam edecektir. Ülkemizdeki tüm müesseseler kapanmadan okullarımız kapanmayacaktır." diye konuştu.

Sağlık Bakanı Koca, temaslı kişilerin son 3 ay içinde hatırlatma dozu aşısını olmuş ya da hastalığı geçirmiş ise karantinaya alınmayacağını bildirdi.