Tümör koklayan bıçak, rahim kanserini saniyeler içinde tespit edebilir

Kadınlarda en sık görülen dördüncü kanser türü olan rahim kanseri için umut veren bir çalışma yayınlandı.

Imperial College London'daki uzmanlar, halihazırda meme ve beyin kanserlerini tedavi etmek için kullanılan bir cihaz olan iKnife'ın endometrial kanserin varlığını doğru bir şekilde tespit edebildiğini keşfetti.

Araştırma ekibi Cancers dergisinde "iKnife, endometriyum kanserini yüzde 89'luk bir tanısal doğrulukla saniyeler içinde güvenilir bir şekilde teşhis etti ve kadınlar için histopatolojik bir tanı beklerken mevcut gecikmeleri en aza indirdi. Bu çalışmada sunulan bulgular, yeni teşhis yollarının önünü açabilir" dedi.

iKnife, rahimden çıkarıldıktan sonra biyopsi dokusu buharlaştığında yayılan dumanı analiz ederek kanserli ve sağlıklı dokuyu ayırt etmek için elektrik akımlarını kullanıyor.

Araştırmacılar, etkinliğinin rahim kanseri şüphesi olan 150 kadından alınan biyopsi doku örnekleri kullanılarak kanıtlandığını ve sonuçların mevcut tanı yöntemleriyle karşılaştırıldığını söyledi.

Ekip, kullanımının yaygınlaşmasına yol açabilecek büyük bir klinik araştırma başlatmayı planlıyor.