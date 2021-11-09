TİTCK'dan 'Kritik ilaçlar bulunamıyor' iddiasına ilişkin açıklama

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK), piyasada bulunamadığı ileri sürülen ilaçlara ilişkin çalışma yapıldığını, söz konusu ilaçların ekseriyetinde tedarik problemi tespit edilmediğini, kur farkı nedeniyle hastaların kritik ilaçlara erişemediği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Kurumun açıklamasında, döviz kurundaki yükseliş nedeniyle kritik ilaçlara erişilemediği yönündeki haberlerin yakından takip edildiği belirtildi.

Türkiye'de ilaç fiyatlarının, dönemsel avro kur değişikliğine bağlı olarak yılda bir kez güncellendiği anımsatılan açıklamada, kur güncellemesinin tebliğe uygun olarak 2022'nin şubat ayında yapılacağı bildirildi.

İthal edilmiş veya üretilmiş her kutu ilacın hareketinin üretiminden eczanede satışına kadar izlenebildiğine, sistem üzerinden üretici-depo-eczane arasındaki ilaç akışının düzenli takip edildiğine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kurumumuz, piyasada bulunamadığı ileri sürülen ilaçları, İlaç Takip Sistemimizden tek tek ve detaylıca kontrol etmektedir. Çalışmalarımızın sonucunda söz konusu ilaçların ekseriyetinde tedarik problemi tespit edilmemiştir. Dolayısıyla kur farkı nedeniyle hastalarımızın kritik ilaçlara erişemediği yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

Kurumumuz, global ve yerli firmalarla sürekli irtibat halindedir. Herhangi bir ilaçta tedarik sıkıntısı olabileceği tespit edildiğinde gerekli önlemler tarafımızca hızla alınmaktadır. Denetim birimlerimizce tespiti halinde firma, depo veya eczane düzeyinde ilaca erişimi engelleyici her türlü fiile karşı gerekli yaptırımlar uygulanacaktır. Hastalarımız tedarik edemedikleri ilaçlar için ilac.tedarik@titck.gov.tr ya da halkla.iliskiler@titck.gov.tr adreslerine e-posta gönderebilir, 44 44 680 numaralı telefondan kurumumuza ulaşabilirler."