Tıbbı cihaz sektörünün alacakları ödendi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Medikal Meclis Başkanı Levent Mete Özgürbüz, Tüm Tıbbi Cihaz Üretici ve Tedarikçi Dernekleri Federasyonu Başkanı Kemal Yaz ve Türkiye Sağlık Endüstrisi İşverenleri Sendikası Başkanı Metin Demir, tıbbi cihaz sektörünün beklediği ödeme sorununun çözüldüğünü, yaptıkları ortak yazılı açıklamayla duyurdu.

Sektörün uzun zamandır kamu ve üniversite hastanelerinden tahsil edemediği alacaklarından kaynaklı ciddi mağduriyet yaşandığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sektörün yaşamış olduğu mağduriyetlerin giderilmesine fırsat verecek kaynağı oluşturarak ödenek tahsisini sağlayan ve sektöre ödenmesini temin eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'ye, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'e teşekkür ediyoruz. Bundan böyle sektörümüzün ödeme sorunu ile karşılaşmaması için sürdürülebilir ödeme sisteminin işletilmesine önemli destek ve katkı sağlayacaklarına olan inancımızın güçlendiğini belirtmek istiyoruz."

Sektör temsilcileri, alacak sorununun çözümü için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile 21 Aralık'ta bir araya gelmişti.