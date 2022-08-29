Takviye vitaminler masum değil: Eksikliği telafi etmez

The New England Medicine dergisinde yayınlanan araştırmada, A ve E vitamini kullanan sigara içen erkeklerde, akciğer kanserinin görülme sıklığının fazla olduğu belirtildi.

YAN ETKİLERİ VAR

Son dönemde vitamin hapı çılgınlığı yaşandığına dikkat çeken Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. İlknur Can, “Özellikle pandemi ile birlikte takviye edici gıdalar hayatımıza daha çok yer almaya başladı. Daha çok bağışıklık sistemini güçlendirmek amacıyla kullanımı yaygınlaştı. A, D, E, K grubu vitaminleri yağda çözünen vitaminlerdir ve vücutta depolanır. Kontrolsüzce alınması durumunda vücuda yan etkileri neden olabilir. Bu nedenle, gıda takviyelerinin doktor kontrolünde alınması son derece önemlidir” dedi.

EKSİKLİĞİ TELAFİ ETMEZ

Doğal yollarla alınmayan vitaminin kimyasal haplarla bir etkisinin olmadığının altını çizen Can şunları söyledi: “Başka bir deyişle takviyeler, uyumadığımız uykunun, yapmadığımız sporun, yanlış beslenmenin yerine geçmiyor ya da içtiğimiz sigara veya alkolün zararlarını telafi etmiyor, aksine zararı artırabiliyor.”