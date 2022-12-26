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Solunum yolu enfeksiyonlarının şubatın sonuna kadar devam edeceği öngörülüyor

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, kışın görülmesi beklenen bu tür enfeksiyonlara bu yıl biraz fazla rastlanılsa da sağlık altyapısıyla durumun üstesinden gelebilecek halde olduklarını söyledi.

Sağlık 26.12.2022, 01:49
Solunum yolu enfeksiyonlarının şubatın sonuna kadar devam edeceği öngörülüyor

Toplumda görülme sıklığı artan solunum yolu hastalıklarına ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Prof. Dr. Memişoğlu, üst solunum yolu enfeksiyonlarının geçmiş yıllarda da özellikle aralık, ocak, şubat aylarında yükseldiğini ve hastanelerde yoğunluklara sebebiyet verdiğini ifade etti.

Prof. Dr. Memişoğlu, insanların Kovid-19 salgını sebebiyle iki yıldır virüsler veya bu tür enfeksiyon odaklarından uzak kaldığını, bu nedenle vücutlarının koruyucu sistemlerinin bunlara adapte olma süreci geçirdiğini anlattı.

Üst solunum yolu enfeksiyonlarının bir miktar arttığını, hastanelerde biraz yoğunluk yaşandığını ancak bunun şu anda yönetilebilir halde olduğunu aktaran Memişoğlu, kışın görülmesi beklenen bu tür enfeksiyonlara bu yıl biraz fazla rastlanılsa da sağlık altyapısıyla durumun üstesinden gelebilecek halde olduklarını söyledi.

Prof. Dr. Memişoğlu, özellikle bu tür hastalıkları ağır geçirme riski bulunan yaşlıların, enfeksiyon riski bulunan kapalı alanlarda maske takmalarını ya da bu alanlara girmemelerini tavsiye etti.

Özellikle okul çağındaki çocuklarda da üst solunum yolu enfeksiyonlarının görüldüğünden bahseden Memişoğlu, "Biraz daha uzun sürüyor bu seferkiler, biraz daha yoruyor ama sonuçta hala yüksekliğimiz devam ediyor. Solunum yolu enfeksiyonları şubatın sonuna kadar devam eder diye öngörüyoruz. Bu rutin çünkü bizde, kış döneminde böyledir." dedi.

Soğuk algınlığı geçirdiğini düşünen kişilerin hastalığı başkalarına bulaştırmamak için kalabalık ortamlara girmemelerini, girmek zorundalarsa maske takmalarını ve birkaç gün istirahat etmelerini öneren Memişoğlu, enfeksiyonlarla mücadele için bol sıvı ve proteinli gıdalar tüketmek, mümkün olduğu kadar havalandırılmış ortamda bulunmak gerektiğini kaydetti.

"Streptokok enfeksiyonunda tedirginlik yaşayacağımız bir durum yok"

Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, şu anda çoğunlukla influenza veya rinovirüs gibi viral enfeksiyonların gözlendiği çocuklarda üst solunum yolu enfeksiyonlarından streptokok enfeksiyonlarının da görüldüğünü aktardı.

Streptokok enfeksiyonunun geçmişte de görüldüğüne dikkati çeken Memişoğlu, şöyle konuştu:

"Yeni bir şey gibi algılanıyor ama bu zaten rutinde gördüğümüz hastalık türlerinden. Şekli biraz daha değişik seyredebilir daha ağır veya uzun süreli olabilir. Çünkü 2,5 senedir görülmeyen üst solunum yolu enfeksiyonlarına şu anda verdiğimiz cevaplar farklı olabiliyor hem de bakterinin veya virüsün uzun süredir enfeksiyon yapmamasından, kendisini de belli bir aşamada değiştirmesinden kaynaklanıyor. Ama şu andaki tabloya baktığımızda çok korkulacak bir durumumuz yok."

Bazı Avrupa ülkelerinde Strep-A bakterisi nedeniyle çocuk ölümlerinin yaşanmasını da değerlendiren Memişoğlu, "Hem influenzada hem de diğer hastalıklarda geçmişte de ölüm oranları belli miktarda var. Ama şu anda ülkemizde böyle bir durum söz konusu değil. Anormal bir veri veya durumla karşılaşırsak zaten toplumu bilgilendiriyoruz, Kovid'de de aynı şekilde oldu. Onun için şu anda tedirginlik yaşayacağımız bir durum yok." dedi.

Sağlık İl Müdürü Memişoğlu, Kovid-19'un, sağlıkçıların yanı sıra topluma da sağlıkta hiçbir zaman kesin bir şey söylenemeyeceğini, tahminen bir şey söylenebileceğini öğrettiğini dile getirdi.

Sağlıkta bazen değişik salgın türleriyle karşılaşılabildiğini belirten Prof. Dr. Memişoğlu ancak şu anda Türkiye'de anormal bir hastalık türüyle karşılaşılmadığının altını çizdi.

"Kovid yükselme trendinde değil"

Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, solunum yolu enfeksiyonlarından korunmak için ailelerin yapması gerekenlere değindi.

Çocukların ateş, kırgınlık gibi soğuk algınlığı belirtileri olduğunda, özellikle aynı evde yaşayan yaşlılara da hastalığı bulaştırmamaları için başka odada istirahat etmelerini, hastayken okula gönderilmemelerini, en yakın aile sağlığı merkezi ya da hastaneye başvurularak, tedavileri uygulandıktan sonra dinlenmelerini öneren Memişoğlu, çocukların yanı sıra yetişkinlerin de vücut kırgınlığı, ateş, uzuv ağrısı yaşamaları halinde tedavi sürecinde rahatlama aşamasına geçene kadar aile fertlerinden izole olmalarını, gerekirse maske kullanmalarını tavsiye etti.

İlerleyen süreçte Kovid-19'un seyrinde bir değişiklik beklenip beklenmediğine ilişkin değerlendirmede bulunan Memişoğlu, "Kovid ile ilgili bir yükselme trendimiz yok. Stabil, aynı seviyede seyrediyor. Ani bir yükselme şu an için söz konusu değil ama yok olmuş da değil. Belli bir seviyede Kovid vakalarına rastlıyoruz. Ancak bunlar yoğun bakım sayılarımızı da ölüm oranlarımızı da artırmış değil. Bunda aşının da etkisi var. Bir de insanların Kovid'e karşı direncinin de arttığını görüyoruz." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA
#İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu #solunum yolu enfeksiyonu
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