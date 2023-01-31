SMA Bilim Kurulu bugün toplanacak
SMA Bilim Kurulu toplantısı bugün yapılacak. Toplantı, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında gerçekleşecek.
Sağlık 31.01.2023, 09:18
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu an Türkiye'de tedavi için bir ilacın kullanıldığını hatırlatarak, "İkinci ve üçüncü ilacın kullanımı, bunların hangi hasta grubuna kullanılacağı konusunda Bilim Kurulu karar verecek" dedi.
SMA Bilim Kurulu toplantısında, tedavide kullanılan ilaçlara yönelik son gelişmeler de ele alınacak.
Bilim Kurulu toplantısı sonrası konuya ilişkin açıklama yapılacak.
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