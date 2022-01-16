Sağlık ordusu karlı tepeleri aşıp en ücra köylere şifa dağıtıyor

Türkiye genelinde 100 bin nüfusta en az COVID-19 vaka sayısının görüldüğü yer Van oldu.

Salgınla mücadelenin ilk gününden bu yana hastaların sağlığına kavuşması için fedakarca görev yapan sağlık çalışanları, şimdi de salgının kontrol altına alınması için ellerinden gelen gayreti gösteriyor.

Dağ, bayır demeden en ücra köyleri dolaşıyorlar

Van’ın Erciş ilçesinde koronavirüs ile mücadele kapsamında oluşturulan ekipler, Kar kış demeden dağ, bayır aşarak en ücra köyleri dolaşarak sağlık hizmetlerini insanların ayağına kadar götürüyor.

Salgınla mücadele kapsamında oluşturulan ekipler, şehir merkezinde açtıkları stantların yanı sıra dağ, bayır demeden en ücra köyleri dolaşarak sağlık hizmetlerini vatandaşın ayağına kadar götürüyor.

Aşı için ikna etmek için de uğraşıyorlar

Gittikleri köylerde yaşlıların sağlık kontrollerini yapan, uyarılarda bulunan ekipler, aşı olmak istemeyenlerle de görüşerek ikna etmeye çalışıyor.

Alınan tedbirler ve sağlık ekiplerinin fedakar çalışmaları sonucu şu ana kadar Omicron varyantının görülmediği kentte, yüzde 74,5 aşılama oranının yükseltilerek sarı kategoriden maviye geçilmesi hedefleniyor.

"Kar kış demeden aşı yapıyoruz"

Erciş ilçe sağlık müdürlüğünde görev yapan Doktor Hacer Bahşi, "Erciş’in en kırsal köylerinde sağlık çalışanları arkadaşlarımla birlikte kar kış demeden bu soğukta bu karda kışta aşı yapmaktayız. Birinci dozlarını henüz yapmamış vatandaşlarımız var. Pandeminin eğer bitmesini istiyorsak birinci dozlarını hiç yapmayanlar birinci dozlarını yapsınlar, ikinci dozlarını hala yapmayanlar yapsınlar, üç ayı dolmuş olanlar üçüncü dozu hatırlama dozu gelmiştir. Üçüncü dozlarımızı tamamlayalım. Vatandaşlarımız duyarlı olması gerekir ki pandemi bir an evvel bitsin eski sürecimize, eski sağlığımıza tekrar kavuşalım. Biz sağlık çalışanları olarak kar kış demeden soğuk, yağmur demeden çalışıyoruz. Yeri geldiğinde aç kalıyoruz. Akşam mesai saatlerinde bile ek mesaiye kalarak sizlere aşı hizmeti vermeye çalışıyoruz. Yani vatandaşlarımızın gerçekten duyarlı olmasını istiyoruz. Genci yaşlısı demeden yatalak hastalara bize ulaşamayanalara hastaneye gelemeyecek olan vatandaşlarımıza daha çok ulaşmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Vatandaş Vesile As ise "Allah razı olsun. Bu dağın başına geldiler aşımızı yaptılar gittiler. Allah devletimizden de razı olsun her zaman da devletimizi seviyoruz" dedi.