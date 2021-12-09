Sağlık Bakanlığı'ndan MHRS genelgesi

81 İl Sağlık Müdürlüğüne gönderilen genelgede, hekimlerin aylık çalışma programlarının nitelikli bir şekilde planlanması gerektiği ifade edildi.

Polikliniklerde randevulu muayene süreçlerinin takibinin önemi vurgulandı.

Genelgede, randevu sisteminin hasta memnuniyeti öncelenerek etkin bir şekilde kullanılması istendi.

"5 dakikada bir muayene yapıldığı" şeklindeki söylentilere sebep olacak uygulamalardan sakınılması hatırlatıldı.

Genelgede maddeler şöyle sıralandı:

1- Sağlık tesislerinde aktif görev yapmakta olan hekimlerin aylık çalışma programları nitelikli bir şekilde planlanmalı.

2- Sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştıracak şekilde az zamanda çok hasta bakılarak değil yaygın poliklinik hizmeti planlanarak randevulu muayene kapasite artırımı sağlanmalı.

5 dakikada bir muayene uyarısı

3- Muayene süresi hekime ve ilgili branşın özelliğine göre değişebildiğinden randevu aralıkları en etkili şekilde hekimlerimiz tarafından oluşturulmalı ve başhekimliklerimizce onaylanmalıdır. Kamuoyunda gündem olduğu gibi 5 dakikada bir muayene yapıldığı şeklindeki söylentilere sebep olacak uygulamalardan sakınılmalı.

4- MHRS’ye esas poliklinikler için tüm hekimlerin 30 günlük tanımlı çalışma cetveli olmalı, periyodik olarak güncellenmeli ve sistemdeki görünürlüğünün 15 günün altına düşmemesi sağlanmalı.

5- İhtiyaç duyulması halinde mesai dışı poliklinik hizmeti sunulmalı.

6- Bakanlığımız SİNA ekranlarından MHRS verileri İl Sağlık Müdürlükleri ve Başhekimliklerce takip edilerek gerekli tedbirler alınmalı.