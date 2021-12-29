Sağlık Bakanı'na yerli aşı yapıldı
Sağlık Bakanı Koca'nın hatırlatma dozu olarak yerli Kovid-19 aşısı TURKOVAC'ı yaptırdığı bildirildi.
Sağlık 29.12.2021, 19:54 29.12.2021, 20:02
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hatırlatma dozu olarak yerli Kovid-19 aşısı TURKOVAC'ı tercih etti.
Bakan Koca, TURKOVAC aşısının yarından itibaren şehir hastanelerinde yaptırılabileceğini belirtti.
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