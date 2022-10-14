Sağlık Bakanı Koca'dan MHRS randevularıyla ilgili açıklama
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nden (MHRS) randevu alanların yüzde 30'unun randevusuna gelmediğini ifade etti.
Sağlık 14.10.2022, 17:29
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "MHRS'den randevu alanların yüzde 30'u randevusuna gelmiyor. Gelmeyeceğiniz randevuyu en az iki gün önceden iptal edin" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nden (MHRS) randevu alanların yüzde 30'unun randevusuna gelmediğini belirterek, "Gelmeyeceğiniz randevuyu en az iki gün önceden iptal edin." ifadesini kullandı.
Bakan Koca, sosyal medya hesabından MHRS randevularıyla ilgili yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"MHRS'den randevu alanların yüzde 30'u randevusuna gelmiyor. Gelmeyeceğiniz randevuyu en az iki gün önceden iptal edin. Devlet randevularında ciddidir."
19
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|9
|18
|2. Beşiktaş
|9
|18
|3. Konyaspor
|9
|18
|4. Fenerbahçe
|8
|17
|5. Başakşehir
|8
|17
|6. Galatasaray
|8
|17
|7. Trabzonspor
|9
|17
|8. Kayserispor
|9
|13
|9. Kasımpaşa
|9
|13
|10. Gaziantep FK
|9
|12
|11. Alanyaspor
|9
|9
|12. Giresunspor
|8
|8
|13. İstanbulspor
|8
|8
|14. Ankaragücü
|8
|7
|15. Sivasspor
|9
|7
|16. Antalyaspor
|8
|7
|17. Hatayspor
|8
|7
|18. Karagümrük
|8
|6
|19. Ümraniye
|9
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|8
|17
|2. Keçiörengücü
|8
|15
|3. Pendikspor
|8
|15
|4. Bodrumspor
|8
|14
|5. Samsunspor
|8
|13
|6. Rizespor
|7
|12
|7. Boluspor
|7
|12
|8. Bandırmaspor
|7
|12
|9. Sakaryaspor
|8
|12
|10. Manisa FK
|7
|11
|11. Tuzlaspor
|8
|9
|12. Erzurumspor
|7
|9
|13. Adanaspor
|8
|8
|14. Göztepe
|7
|8
|15. Gençlerbirliği
|7
|6
|16. Altınordu
|7
|6
|17. Altay
|8
|6
|18. Ö.K Yeni Malatya
|8
|3
|19. Denizlispor
|8
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|9
|24
|2. M.City
|9
|23
|3. Tottenham
|9
|20
|4. Chelsea
|8
|16
|5. M. United
|8
|15
|6. Newcastle
|9
|14
|7. Brighton
|8
|14
|8. Bournemouth
|9
|12
|9. Fulham
|9
|11
|10. Liverpool
|8
|10
|11. Brentford
|9
|10
|12. Everton
|9
|10
|13. West Ham United
|9
|10
|14. Leeds United
|8
|9
|15. Crystal Palace
|8
|9
|16. Aston Villa
|9
|9
|17. Southampton
|9
|7
|18. Wolves
|9
|6
|19. Nottingham Forest
|9
|5
|20. Leicester City
|9
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|8
|22
|2. Real Madrid
|8
|22
|3. Athletic Bilbao
|8
|17
|4. Atletico Madrid
|8
|16
|5. Real Betis
|8
|16
|6. Real Sociedad
|8
|16
|7. Valencia
|8
|13
|8. Osasuna
|8
|13
|9. Villarreal
|8
|12
|10. Rayo Vallecano
|8
|10
|11. Celta Vigo
|8
|10
|12. Mallorca
|8
|9
|13. Real Valladolid
|8
|8
|14. Girona
|8
|7
|15. Almeria
|8
|7
|16. Getafe
|8
|7
|17. Espanyol
|8
|6
|18. Sevilla
|8
|6
|19. Cadiz
|8
|5
|20. Elche
|8
|2