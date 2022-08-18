Sağlık Bakanı, Etlik Şehir Hastanesindeki son çalışmaları inceledi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gelecek ay açılacak olan Etlik Şehir Hastanesinde yapılan son çalışmaları yakından inceledi.
Sağlık 18.08.2022, 12:16
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelecek ay açılacağını duyurduğu Etlik Şehir Hastanesinde incelemelerde bulundu.
Koca, sosyal medya hesabından hastaneyi ziyaretine ilişkin bir video paylaşarak hastanedeki son hazırlıklar dolayısıyla incelemelerde bulunduklarını belirtti.
Türkiye'nin alan olarak en büyük hastanesi olan Etlik Şehir Hastanesinin toplam yatak kapasitesinin 3 bin 724 olduğu bilgisini veren Koca, "Poliklinik sayısı ise 938. Şimdiden hayırlı olsun." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA
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