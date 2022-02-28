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Safra kesesinden çıkan taşlar herkesi şoke etti! Tam 14 bin tane

Tokat'ta bir hastanın safra kesesinden 14 bin 387 adet taş çıkartıldı.

Sağlık 28.02.2022, 15:03
Safra kesesinden çıkan taşlar herkesi şoke etti! Tam 14 bin tane

Kemalpaşa köyünde yaşayan 64 yaşındaki Kemal Doğru, yaklaşık 40 gün önce karın ağrısı şikayetiyle Tokat Devlet Hastanesine başvurdu. Doğru burada yapılan ilk tedavinin ardından Gazisosmanpaşa Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Doğru'ya, burada bir hafta tedavi gördükten sonra Tokat Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Vahit Mutlu tarafından safra kesesi ameliyatı için tarih verildi.

Tokat Devlet Hastanesinde 3 gün önce yaklaşık 1,5 saatlik bir operasyon geçiren hastanın safra kesesinden 14 bin 387 adet irili ufaklı taş çıkarıldı.

Ameliyatı gerçekleştiren doktor Vahit Mutlu, AA muhabirine, Doğru'nun acil servise karın ağrısı şikayetiyle başvurduğunu kaydetti.

Doğru'ya hastanede gerekli tetkiklerin yapıldığını vurgulayan Mutlu, "Tomografisinde safra kesesinde boyut artışı olduğu ancak herhangi bir patoloji olmadığı saplandı. Daha sonra ultrason istiyoruz. Bu ultrason esnasında kan değerleri, pankreas enzimlerinin ve karaciğer değerlerinin yüksek olduğunu saptıyoruz. Aynı zamanda bir sarılık hadisesi gelişiyor. Ultrasonda da safra kesesinin irili ufaklı milimetrelik çok sayıda taşla dolu olduğu saptanıyor. Endoskopi ile sarılık hadisesini çözüyoruz. Hasta tekrar bize başvuruyor." dedi.

- "Guinness Rekorlar Kitabı'na başvuru hazırlıklarımızı yaptık"

Yapılan tetkiklerin ardından Doğru'yu ameliyata aldıklarını belirten Mutlu, şöyle devam etti:

"Tesadüfen saptanan bir hadise. Kamera ile baktığımızda safra kesesinin 2-3 kat arttığını gördük. Safra kesesinin taşlarla dolu olduğunu saptadık. Safra kesesi ameliyatını yaparken tutmakta dahi zorlandık keseyi. Yaklaşık 45 dakika safra kesesini çıkarma hadisesi oldu. Ameliyat kadar sürdü. Bu esnada bunun rekor olabileceğini düşündük. Taşları sayma kararı aldık. Saydığımızda daha önce dünya rekoru olan Malatya'da 8 bin 422 adetin üstüne çıktığımızı fark ettik. 14 bin 387 adet safra kesesi taşı saptandı."

Ameliyatın başarılı geçtiğini anlatan Mutlu, "Şu anda da taburculuk aşamasında. Öncelikle noter eşliğinde safra kesesi taşlarının ve bizim ameliyattaki fotoğraflarımız çekildi. Görüntüler de elimizde var. Noter aracılıya Guinness Rekorlar Kitabı'na başvuru hazırlıklarımızı yaptık. Noterimiz Ankara ile görüşmelerini sürdürüyor."

Kemal Doğru ise karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurduğunu belirterek, "Bu kadar taş çıkmasını beklemiyordum. Ben de bilmiyorum bu kadar nasıl birikmiş. Meyveyi bol yerim. Başka bir şeyden mi oldu artık bilemiyorum." ifadelerini kullandı.

Doğru, başarılı geçen ameliyatın ardından şikayetlerinden de kurtulduğunu dile getirdi.

#Safra kesesi
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