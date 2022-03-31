'Sabri Ülker Center' Türk bilim insanlarına destek vermeye devam ediyor

Murat Ülker'in ilgili yazısı,

Bilim insanlarının çalışma biçimi gerçekten ilginç. Bir konuya, adeta kafayı takıyorlar ve hayatlarını bu konuyu çözmeye vakfediyorlar. Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil Hoca da bu takdir edilesi insanlardan biri.

Yıllardır obeziteyi yani insanlığın temel sorunlarından biri olan şişmanlığı önlemeye yarayan araştırmalara kafayı taktı ve Harvard University Sabri Ülker Center’daki ekibiyle birlikte (bu gençlerden bazıları da müthiş gelecek vaad eden genç Türk bilim insanları) hayatlarını bu sorunu çözmeye adadılar. Son dönemde prestijli dergilerde yayınladıkları makaleler şişmanlığı önleme konusunda çalışmalarının meyvelerini verdiğini bize gösteriyor. Elde ettikleri sonuçlar oldukça heyecan verici.

Bırakalım Sabri Ülker Center’a verdiğimiz destek nedeniyle bulguların Ülker ailesi olarak övünç kaynağı olmasını, bu uğurda gösterilen çaba bile insanlığa yapacağı katkılar nedeniyle Ülker’i Ülker yapan herkes için “amel” defterine yazılacak bir iyilik niteliğinde. Gökhan Hoca geçtiğimiz pazartesi akşamı Fatih Altaylı’nın sunduğu TekeTek Bilim programına katıldı ve “Şeker Hastalığı Tarih Mi Olacak?” sorusuna cevap verdi. Çalışmalarında geldikleri noktayı, buldukları yeni FABP4 hormonunu, karaciğerde kalsiyum trafiğinin nasıl bozulduğunu, kontrolsüz metabolizma işleyişinin nasıl başladığını keşfettiklerini, sağlıklı şişmanlık diye bir konsepte nasıl ulaştıklarını, Tip 1 diyabet için kök hücre uygulamalarını, yüksek risk gruplarını anlattı.

Türkiye’de bağımsız araştırma enstitülerinin kurulmasına izin verilirse bilimsel alanda çok farklı gelişmelere ülke olarak imza atabileceğimizin de altını çizdi. Açıkçası çok umut verici bir programdı. Mutlaka izlemeniz ve bu gelişmelerden haberdar olmanız gerektiğini düşünüyorum. İzleyemeyenler için programın tamamının linki aşağıda. Kısa bir özeti de ekte. Zaman ayırıp da izlerseniz farklı bir dünyaya açılacağınızı, bilim adamlarının bir konuyu çözmek için mücadele verdikleri uzun yolculuğu daha iyi anlayacağınızı düşünüyorum. Tabi Sabri Ülker Center’a niye kurup desteklediğimizi de.

Ali Ülker beyin görüşleri; https://lnkd.in/e2MUbNCi

Programın tamamı;