Prof. Güzel ve ekibinin çalışması Nature Communications’da yayımlandı

İstanbul Medipol Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Güzel, Dr. Öğr. Üye. Yasemin Kübra Akyel ve doktora öğrencimiz Özgecan Şavluğ’un yer aldığı “Discovery of a small molecule that selectively destabilizes Cryptochrome 1 and enhances life span in p53 knockout mice” başlıklı çalışma Nature Communications’da yayımlandı. Son iki yıllık etki faktörü ortalaması 17,7 olan Nature Communications Dergisinde yayımlanan çalışmada toplam 20 yazar yer alırken öğretim üyemiz Dr. Yasemin Kübra Akyel 2. yazar oldu. Tamamı Türkiye’de ve Türk araştırmacılar tarafından gerçekleştirilen çalışmada; öğretim üyelerimizin yanı sıra Prof. Dr. Halil Kavaklı ve ekibi, Prof. Dr. Alper Okyar ve ekibi, Prof. Nuri Öztürk ve ekibi, Prof. Duri Şehvar Ünal ve ekibi, Prof. Nurhan Özlü ve ekibi ile Prof Metin Türkay yer aldı.