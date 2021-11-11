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Özlem Türeci ile Uğur Şahin aşılarda olacak değişimi anlattı

Pfizer ile birlikte koronavirüs aşısı geliştirip insanlığın hizmetine sunan BioNTech'in kurucu ortakları Özlem Türeci ve Uğur Şahin, Economist dergisine aşılarda olabilecek değişimleri yazdı.

Sağlık 11.11.2021, 11:24 11.11.2021, 11:32
Özlem Türeci ile Uğur Şahin aşılarda olacak değişimi anlattı

Economist dergisine yazan BioNTech'in kurucu ortakları Özlem Türeci ve Uğur Şahin, "mRNA başarısı son 30 yıldır bilimsel iş birliği ile ortaya çıktı. Biz 15 yıl içinde geliştirilecek ilaçların üçte birinin mRNA temelli olacağına inanıyoruz" açıklaması yaptı.

mRNA teknolojisini mercek altına alan ve gelecekteki planları ve öngörüleri kamuoyu ile paylaşan iki bilim insanı, mRNA teknolojisinin gelecek yıllarda insan sağlığını büyük ölçüde değiştireceğini söyledi.

Sözcü'nün aktardığına göre Economist'in The World Ahead 2022 isimli dergisinde bilim ve teknoloji bölümünde, 'mRNA tedavilerinin Kovid-19 sonrasındaki geleceği' başlığıyla yayınlanan makalede Türeci ve Şahin, "Koronavirüs salgını döneminde mRNA bazlı aşıların başarısı gelecekte diğer hastalıklara karşı tedavi geliştirilmesi konusunda yeni bir çağın sinyalini veriyor. mRNA başarısı son 30 yıldır bilimsel iş birliği ile ortaya çıktı. Biz 15 yıl içinde geliştirilecek ilaçların üçte birinin mRNA temelli olacağına inanıyoruz" açıklaması yaptı.

Makalede geleneksel ilaç üretim süreçlerinin karmaşık ve uzun sürdüğünün altını çizen Türeci ve Şahin, mRNA teknolojisi ile birlikte bu sürenin kısaldığına dikkat çekti: "Bu konsept sağlık sektörünü ve küresel sağlığı dönüştürecek. mRNA bazlı Kovid-19 aşılarının geliştirilmesi bu teknolojinin bulaşıcı hastalıklara karşı etkili ve güvenli bir yöntem olduğunu gösteriyor. 12 aydan kısa bir sürede aşı geliştirilmesi ve pandemi şartlarında bunun yapılması mRNA aşılarının gelecekte çok daha büyük bir öneme sahip olacağını gösteriyor ve hükümetlerin gündeminde olacağına inanıyoruz."

mRNA teknolojisi ile birlikte halihazırda yaygın olan birçok hastalığa karşı da aşı geliştirilebileceğini belirten Türeci ve Şahin, "Yoksul ülkelerde çok insanın ölümüne sebep olan sıtma, tüberküloz ve HIV gibi hastalıklarla mücadele mümkün olabilecek. Pandemi bizi birlikte çalıştırarak daha iyi çalışmaya zorladı. Bu hastalıklara karşı yapılan mRNA bazlı aşıların 2022-2023 yıllarında klinik testlere girmesi bekleniyor" ifadelerini kullandı.

#BioNTech #Uğur Şahin #Özlem Türeci
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