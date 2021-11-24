Oyuncu Halil İbrahim Kalaycıoğlu'ndan aşı çağrısı

TRT 1'in sevilen dizisi "Gönül Dağı"nın oyuncularından Halil İbrahim Kalaycıoğlu, AA muhabirine, dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 sürecinde çeşitli sorunların yaşandığını ancak aşılanmadaki artışla bunların giderek azaldığını söyledi.

Kovid-19 sürecinin daha az kayıpla aşılmasında aşının önemine işaret eden Kalaycıoğlu, "Bu halimize bin şükür diyorum. Daha beteri de olabilirdi. Daha beter günler de gördük. Bu günler yine de güzel günler. Aşılarımızı olmamız lazım. Şu anda koronavirüsten dolayı vefat edenler, aşısız olan vatandaşlarımız. Yani yüzde 90'ı aşısız olanlar. Onun için lütfen aşılarımızı olalım, dikkat edelim." dedi.

Kalaycıoğlu, TRT'nin önemli projeleri hayata geçirdiğini, özellikle dizilerinin çok beğenildiğini belirterek, şöyle devam etti:

"TRT, örf ve adetlerimize son derece dikkat ediyor. TRT, gelenek göreneklerimizi mümkün olduğu kadar yaşatıyor. Şu anda Gönül Dağı dizimiz, ailenin seyredebileceği, gelenek göreneklerimize dikkat ettiği için haftalık reyting rekoru en yüksek dizi. Haftanın birincisi olarak gidiyor. Ben de orada olmaktan gurur ve onur duyuyorum."

Hastanede tedavisi süren oyuncu Kadir İnanır'a geçmiş olsun dileklerini ileten Kalaycıoğlu, "O bizim büyüğümüz, ağabeyimiz. Türk sinemasına büyük emekleri geçen bir ağabeyimiz. Allah'tan şifalar diliyorum. O neler atlatmadı, bunu da atlatır." diye konuştu.