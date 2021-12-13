Omicron varyantı çocuklarda daha hızlı yayılıyor

Koronavirüsün Omicron varyantı, aşı olmadıkları için 0-5 yaş arası çocuklarda daha hızlı yayılıyor. Hastalık çocuklarda hafif seyretse de yetişkinlere bulaştırma riski yüksek. Bu nedenle aşı olmamış kişilerin çocuklarla temas kurmaması öneriliyor.

Çocuklarda hafif seyreden Omicron varyantının sıradışı belirtisi ise deride meydana gelen döküntüler.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Romatoloji Uzmanı Doç. Dr. Kenan Barut, "İlk başlangıçta boğazda kaşıntı ve ağrı hissi beraberinde kuru öksürük belirliyor. Kuru öksürükle birlikte yorgunluk, kas ağrısı gibi bulgular olabiliyor. Tat ve koku almadaki kayıp, diğer varyantlara göre daha az oluyor ve yüzde on beş gibi bir döküntü, her çeşit döküntü gözükebiliyor, özellikle parmaklarda" dedi.

Aşısız ve dozunu tamamlamayan yetişkinler temas kurmamalı

Uzmanlar aşılanmamış ya da aşılarını tamamlamamış yetişkinlerin, küçük çocuklarla temasa girmemeleri gerektiğini vurguluyor.

Tedbirlerin elden bırakılmamasını isteyen uzmanlar, "Bazı yerlerde, özellikle restoranlarda, kalabalık oturulan ortamlarda maskenin hiç takılmadığını görüyorsunuz. O restoranlarda mesafeye de dikkat edilmiyor eskisi gibi. Böylelikle de bu yaygın olarak devam edip gidiyor.

TRT