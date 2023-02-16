Nörologlar en genç Alzheimer hastasını teşhis etti
Çin'deki bir hafıza kliniğinde nörologlar, 19 yaşındaki bir kişiye Alzheimer teşhisi koydu.
Sağlık 16.02.2023, 15:12 16.02.2023, 15:44
Söz konusu genç erkek, 17 yaşında hafıza kaybı yaşamaya başladı ve bilişsel kayıplar zaman geçtikçe arttı.
Hastanın beyninin görüntülenmesi, hafızayla ilgili olan "hipokampus"ta küçülme olduğunu ortaya koydu. Öte yandan beyin-omurilik sıvısından alınan örnek de hastalığa işaret etti.
Bununla birlikte, gencin ailesinin hastalık geçmişinde Alzheimer ya da bunamanın olmadığı açıklandı.
Çin'deki bu yeni teşhisten önce, en genç Alzheimer hastasının 21 yaşında olduğu bilgisi paylaşıldı.
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