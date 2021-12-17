Murat Ülker müjde verdi: Diyabet tedavisinde devrim yaratacak bir buluş

Murat Ülker'in kendi bloğunda yaptığı paylaşım şöyle:

"Beni çok mutlu eden önemli bir haberi sizlerle paylaşmak isterim. Ne kadar iftihar etsek az! Sabri Ülker Metabolik Araştırmalar Merkezi tarafından Harvard Sabri Ülker Merkezi Başkanı Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil önderliğinde yürütülen araştırma, devrim niteliğinde bir keşfe ulaştı. Endokrinoloji ve metabolizma alanında yepyeni bir bakış açısı doğuran ve diyabet hastaları için çok umut verici olan bu keşif sayesinde, hızla uygulamaya geçebilecek bir tedavi ve korunma yöntemi geliştirilebilecek. Başta Sayın Hotamışlıgil olmak üzere, bu çalışmaya katkı sunan tüm değerli bilim insanlarını tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Hotlamışlıgil Hoca ve ekibinin benzer konulardaki araştırmaları devam ediyor. Başka keşif haberleri almak dileğiyle.."

Sabri Ülker Gıda Araştırmaları Enstitüsü Vakfı da "Sabri Ülker Metabolik Araştırmalar Merkezi tarafından Harvard Sabri Ülker Center Başkanı Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil önderliğinde yürütülen araştırmanın sonuçları diyabet tedavisinde devrim yaratacak bir buluşu ortaya koydu. Başta hocamız olmak üzere tüm araştırma ekibini gurur verici bu başarılarından dolayı tebrik ederiz!" paylaşımında bulundu.