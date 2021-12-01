banner38

Müjde: TURKOVAC yıl bitmeden kullanım onayı alacak

Video konferans yöntemiyle düzenlenen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından yaptığı yazılı açıklama yapan Sağlık Bakanı Koca, koronavirüsle mücadeleyle ilgili son bilgileri paylaştı.

Sağlık 01.12.2021, 23:04
Müjde: TURKOVAC yıl bitmeden kullanım onayı alacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Omicron varyantı sebebiyle referans laboratuvarlarımızda gen sekanslama çalışmaları artırılmıştır. Şu ana kadar ülkemizde Omicron varyantına rastlanmamıştır." dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans yöntemiyle düzenlenen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından yaptığı yazılı açıklamada, kurulun, Güney Afrika'da ortaya çıkan Kovid-19'un Omicron varyantı, aşı programı, salgının seyri ve TURKOVAC aşısı gündemiyle bir araya geldiğini belirtti.

Bilim Kurulu, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ve izlem merkezinin titizlikle takip ettiği konulardan birinin yeni varyantlar ve bunların salgının seyrine etkileri olduğuna işaret eden Koca, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin takdir edilmesi gereken bir tarama altyapısı ile yeni varyantı tespit ederek kamuoyuyla paylaşmasının son derece değerli olduğunu aktardı.

Koca, yeni varyantların çıkması beklenen bir durum olduğunu ve endişe verici bir gelişme bulunmadığını vurgulayarak şunları kaydetti:

"Yeni varyantın virüsün birden fazla gen bölgesinde mutasyona uğradığı anlaşılmıştır. Ön bilgilere göre Omicron varyantı daha hızlı bulaşmaktadır. Ancak daha çok hasta edici özellikte olduğunu gösteren bir bulgu yoktur. Mutasyonlar RNA virüsleri için beklenen bir durum olmakla birlikte virüsün güçlenmesi de yok olması da mutasyonlar ile gerçekleşmektedir. Ümit ederiz ki, bu mutasyon virüsün bir daha geri dönmemek üzere kaybolacağının işaretidir." değerlendirmesinde bulundu.

"Şu ana kadar ülkemizde Omicron varyantına rastlanmamıştır"

Bakan Koca, "Omicron varyantı sebebiyle referans laboratuvarlarımızda gen sekanslama çalışmaları artırılmıştır. 17 bölge laboratuvarımızda elde edilen veriler, Ankara merkez referans laboratuvarımızda gen sekanslama yöntemi ile analiz edilmektedir. Şu ana kadar ülkemizde Omicron varyantına rastlanmamıştır." bilgisini paylaştı.

Varyantın dünyada tespit edilmesinin ardından Türkiye'de hızla tedbir alındığını, belirlenen ülkelerden doğrudan ya da temaslı yolcuların ülkeye giriş yapmasının geçici olarak durdurulduğunu anımsatan Koca, şu an için yeni tedbirler alınmasını gerektiren bir durumun bulunmadığını ve sürecin hassasiyetle izlendiğini bildirdi.

Yeni varyanta karşı aşıların etkililiği

Sağlık Bakanı Koca, toplantıda yapılan değerlendirmelere ilişkin şu bilgileri verdi:

"Yeni varyanta karşı aşıların etkililiği ile ilgili de değerlendirme yapılmıştır. Ülkemizde, aşıların karma olarak kullanıldığı da dikkate alındığında, önemli bazı avantajlarımız vardır. Literatürdeki yeni çalışmalar ve bakanlığımızın topladığı gerçek hayat verileri karma aşı kullanımının korumada üstünlük sağladığını ortaya koymaktadır.

Mevcut aşıların sürelerine riayet edilerek kullanılması yeni varyanta karşı da etkili olabilecektir. Mevcut durum değerlendirildiğinde aşıların etkisini kısıtlayan bir durum öne çıkmamaktadır. Vatandaşlarımızın aşılarını tamamlaması son derece önemlidir."

Koca, Omicron varyantının bilinmeyen yönlerine karşı ise halen en güçlü tedbirlerin mesafe ve maske kullanımı olduğuna dikkati çekerek "Kış mevsimi ile birlikte kapalı ortamlarda geçirilen süre artmıştır. Sağlığımız için zorunlu olmadıkça havalandırması sınırlı, kapalı ve kalabalık ortamlardan uzak durulmalıdır." uyarısında bulundu.

TURKOVAC için yapılan acil kullanım onayı başvurusu

Bakan Koca, yerli aşı TURKOVAC'ın acil kullanım onayı için uluslararası tanınırlığı olan, regülasyon otoritesi Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumuna müracaat edildiğini anımsatarak "Kurumun ilgili uzmanları ve bilim insanlarından oluşan komisyonun değerlendirmesini en kısa sürede tamamlayarak, uygun görmesi halinde yıl bitmeden yerli aşımızın yaygın kullanıma gireceğini bir kez daha müjdelemek isterim." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA
#Sağlık Bakanı #Fahrettin Koca #Bilim Kurulu #turkovac
Yorumlar (0)
banner35
12
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 14 36
2. Konyaspor 14 26
3. Hatayspor 14 26
4. Fenerbahçe 14 24
5. Alanyaspor 14 24
6. Başakşehir 14 22
7. Karagümrük 14 22
8. Galatasaray 14 22
9. Adana Demirspor 14 20
10. Beşiktaş 14 20
11. Antalyaspor 14 18
12. Gaziantep FK 14 18
13. Altay 14 17
14. Sivasspor 14 16
15. Giresunspor 14 16
16. Kayserispor 14 16
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 14 13
18. Göztepe 14 11
19. Kasımpaşa 14 10
20. Rizespor 14 10
Takımlar O P
1. Ümraniye 13 27
2. Ankaragücü 14 27
3. Eyüpspor 14 27
4. Bandırmaspor 13 25
5. Erzurumspor 12 25
6. İstanbulspor 13 20
7. Tuzlaspor 12 20
8. Kocaelispor 13 20
9. Samsunspor 13 19
10. Adanaspor 14 18
11. Menemenspor 13 17
12. Gençlerbirliği 13 17
13. Boluspor 13 16
14. Denizlispor 13 15
15. Bursaspor 13 14
16. Manisa FK 14 14
17. Ankara Keçiörengücü 13 13
18. Altınordu 14 13
19. Balıkesirspor 13 7
Takımlar O P
1. Chelsea 13 30
2. Man City 13 29
3. Liverpool 13 28
4. West Ham 13 23
5. Arsenal 13 23
6. Wolverhampton 13 20
7. Tottenham 12 19
8. M. United 13 18
9. Brighton 13 18
10. Leicester City 13 18
11. Brentford 13 16
12. Crystal Palace 14 16
13. Aston Villa 13 16
14. Everton 13 15
15. Leeds United 14 15
16. Southampton 13 14
17. Watford 13 13
18. Norwich City 14 10
19. Burnley 12 9
20. Newcastle 14 7
Takımlar O P
1. Real Madrid 14 33
2. Atletico Madrid 14 29
3. Real Sociedad 15 29
4. Sevilla 14 28
5. Real Betis 15 27
6. Rayo Vallecano 15 24
7. Barcelona 14 23
8. Athletic Bilbao 14 20
9. Espanyol 15 20
10. Osasuna 15 20
11. Valencia 15 19
12. Villarreal 14 16
13. Celta de Vigo 15 16
14. Mallorca 15 16
15. Deportivo Alaves 14 14
16. Granada 14 12
17. Elche 15 12
18. Cádiz 15 12
19. Getafe 15 10
20. Levante 15 7