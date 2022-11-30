MHRS üzerinden 10 ayda 200 milyon randevu alındı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu yılın 10 aylık döneminde Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden 200 milyon randevu alındığını, günlük randevu sayısının Kovid-19 salgınından öncesine kıyasla yüzde 40 artışla 945 bine ulaştığını belirtti.
Sağlık 30.11.2022, 19:25
Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
"Bu yılın ilk 10 ayında MHRS üzerinden 200 milyon randevu alındı. Günlük randevu sayısı salgından öncesine kıyasla yüzde 40 artışla 945 bine ulaştı. Buna rağmen, ihtiyacı öncelikli çok sayıda kişi randevu almakta zorlanıyor. Gitmeyeceğiniz randevuyu MHRS üzerinden iptal edin."
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|19. Denizlispor
|14
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|14
|37
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|15
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|15
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|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|14
|37
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