Mesai sonrası kan tahlilleri ve görüntüleme tetkikleri acilin yükünü alacak

Mesai saatleri dışında muayene uygulaması eylül ayında hayata geçirildi. Bu uygulamaya kan, idrar tahlilleri, görüntüleme tetkikleri de eklendi. Yeni hizmet sayesinde gündüz oluşan yoğunluğun azalması, randevu bulamadığı akşam hastane yolunu tutanların sayısının azalmasıyla acillerin yükünün hafiflemesi de bekleniyor.

GÜNDÜZ İMKAN BULAMAYAN AKŞAM GELECEK

Ankara Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Dr. Aziz Ahmet Surel, hastaneleri bünyesinde mesai saatleri dışında sadece dahiliye kliniğine günlük yaklaşık 400 müracaat olduğunu, göz ve psikiyatri kliniğinde günlük 50, kulak-burun-boğaz kliniğine de günlük 30 muayene başvurusu yapıldığını söyledi. Surel, "Ülkemizde sağlık kurumlarına müracaat oranları, birçok ülkeden daha fazla. Bu müracaatlarda da taleplerin yoğunlaştığı belli poliklinikler var. Uygulama, gündüz kliniklerde yoğunluktan dolayı randevu bulamayan ya da o saatlerde hastaneye gelemeyen, ilacını yazdıramayan, kontrollerini yaptıramayan vatandaşlarımızın, mesai saatleri dışında bu hizmeti alabilmelerine olanak sağlıyor. Aynı zamanda, hastanelerin hizmet kapasitesinin de daha da artırılmasına imkan tanınıyor." dedi.

SAĞLIKÇILARA TEŞVİK ÖDEMESİ YAPILACAK

Mesai saatleri dışında çalışan sağlık personelinin, bu hizmet karşılığında teşvik ödemesi alacağını anlatan Surel, gündüz imkan bulamayanların da farklı zaman dilimlerinde muayene olabilme şansını yakalayabileceklerini vurguladı. Surel, şu an en çok muayene başvurularının yapıldığı alanlardan dahiliye, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve psikiyatri alanlarında hizmet verildiğini ve talep doğrultusunda diğer kliniklerde de uygulamanın başlayacağını bildirdi. Mesai sonrası çalışacak kliniklerdeki hizmet saatlerinin değişiklik gösterebildiğini belirten Surel, "Bazı kliniklerimiz 17.00-19.00, bazıları 17.00-22.00 arasında olabiliyor. Yine bazı kliniklerimiz bu saatlerde bir poliklinik bazıları ise dokuz poliklinik açabiliyor. Bu hem vatandaşların hem hizmet verecek sağlık ekibinin talebine göre değişebiliyor." dedi.