Mesai dışı poliklinik uygulaması illerde yaygınlaşmaya başladı
Sağlık Bakanlığı'nın mesai dışı poliklinik uygulaması birçok ilde yaygınlaşmaya başladı.
Yozgat Şehir Hastanesi'nde de başlatılan hizmetten vatandaşlar çarşamba günleri yararlanabiliyor.
Mesai dışı poliklinik hizmeti, gün içinde hastaneye gidemeyenler veya randevu alamayanlar için büyük kolaylık sağlıyor.
Giderek yaygınlaşan uygulama, Yozgat Şehir Hastanesi'nde de başlatıldı.
Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Mustafa Kozan, kardiyoloji, KBB, göz, kadın doğum, dahiliye gibi branşlarda olmak üzere 19 hekimin aktif olarak çalıştığını söyledi.
Çarşamba günleri 17.00-19.00 saatlerinde hizmet veriliyor
Hizmet, yoğunluğun en fazla olduğu 10 poliklinikte, çarşamba günleri, saat 17.00 ile 19.00 arasında verilecek.
Yozgat Şehir Hastanesi'nde başlayan uygulamadan vatandaşlar da oldukça memnun.
Sağlık Bakanlığı'nın mesai dışı poliklinik hizmetinin, birçok ilde daha uygulamaya geçirilmesi planlanıyor.
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