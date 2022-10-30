Medikal ozon ağrıları kesiyor

Ağrı çektiği için ciddi İlaç kullanmak zorunda kalan hastalar çoğu kez farklı sıkıntılar yaşıyor. Bazı hastaların ağrı kesici kullansa da ağrıdan kurtulamadığına dikkat çeken Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Duran Berker Cemil, medikal ozon uygulamasının ağrı problemi yaşan hastalar için alternatif bir yöntem olduğunu söyledi. Bu tedaviye ek olarak Proloterapi, nöral terapi gibi GETAT (Geleneksel Tamamlayıcı Tıp) tedavilerinin kullanıldığını anlatan Cemil, hastaların yüksek oranda iyileşebildiğini ifade etti.

PEK ÇOK ETKİSİ VAR

Ozonun oksidaz bir madde olduğunu söyleyen Cemil, “Ağrıları kontrol etmesinde doza bağlı olarak ortaya çıkan antiinflamatuvar etkisinden, immümodülatör etkisinden, dolaşım düzenleyici etkisinden ve oksijenizasyonu arttırıcı etkilerinin tümünden birden yararlanıyoruz” diye konuştu.

BEL FITIĞI TEDAVİSİ YAPILIYOR

Bel fıtığının tedavisinde bu uygulamadan yararlandıklarını söyleyen Prof. Cemil, “Uygulamalarımızı bel fıtıklarında disk içine yapabildiğimiz gibi kas içine de yapabiliyoruz. Omurgada ağrıyan bölgedeki kaslara yapılan enjeksiyonlar ile ağrıları başarılı bir şekilde geçirebiliyoruz. Romatizması olan hastalar ile migren hastalarında intramusküler (kas içi) ve subkutan (derialtı) enjeksiyonlara ek olarak özellikle iv olarak yaptığımız ozon uygulamaları hastaların şikayetlerini tama yakın düzeltmekte. Ayrıca intrartriküker uygulama ile eklem rahatsızlığı olan hastalar için kortizon tedavisine alternatif bir tedavi olarak kullanılabiliyor” ifadelerini kullandı.

AĞRISIZ TEDAVİ

Belli kriterlere uyan hastalara ozon ile bel fıtığı tedavisi uygulanabiliyor. Bel fıtıklarında, disklerdeki yıpranma oranı, dışarı çıkıntı yapan diskin lokasyonu ve büyüklüğü, şikayetlerin süresi, hastanın ek hastalıkları ve görmüş olduğu tedaviler uygulanan tedavinin başarı oranını etkileyen faktörler arasında yerini alıyor. Ağrısız olarak yapılan tedavi bittiğinde hastaların ağrıları belirgin olarak azalıyor. İğne ile enjekte edilen medikal ozon intradiskal uygulama da hastalara ağrı vermiyor.