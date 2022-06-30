Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından bu sabah yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de ilk maymun çiçeği vakası tespit edildi. Hastanın İstanbul'da bir hastanede tedavi edildiği belirtildi. Peki bulaşıcı bir hastalık olan maymun çiçeği virüsü nedir, belirtileri nelerdir?

Maymun çiçeği virüsü nedir?

Maymun Çiçeği hastalığı ilk olarak Orta ve Batı Afrika'da görüldü. Viral bir zoonotik hastalık olan Maymun Çiçeği, 1958 yılında laboratuvar ortamında maymun kolonilerinde çiçek benzeri bir hastalığın tespit edilmesiyle tıp literatürüne girdi.

1970 yılında Maymun çiçeği virüsü ilk olarak insanda görülmeye başlandı. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde görülen virüs iki farklı genetik grubu ayrılıyor. Orta Afrika maymun çiçeği virüsü, Batı Afrika virüsü olmak üzere iki çeşidi bulunuyor.

Maymun çiçeği virüsü belirtileri nelerdir?

Maymun çiçeği virüsünün başlıca semptomları deride döküntü ve kabarıklıklar, ateş, sırt ve kas ağrıları, şişmiş lenf düğümleri en yaygın belirtiler olarak biliniyor. Lenfadenopati (lenf bezlerinin şişmesi), sırt ağrısı, kas ağrıları ve şiddetli halsizlik olarak kendini gösterir.

Virüsün invazyon dönemi 0-5 gün arasında sürer. Lenfadenopati, başlangıçta benzer görünebilen diğer hastalıklarla (suçiçeği, kızamık, çiçek hastalığı) karşılaştırıldığında maymun çiçeği virüsü vakasının ayırt edici bir özelliğidir. Deri döküntüsü genellikle ateşin ortaya çıkmasından sonra kendini göstermeye başlar.