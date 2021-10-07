Mavi kategoriye dahil olan il sayısı 24 oldu
Sağlık Bakanı Koca, Uşak'ın da mavi kategoriye dahil olduğunu duyurarak bu kategorideki ilk sayısının 24'e yükseldiğini açıkladı.
Sağlık 07.10.2021, 00:12
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kovid-19'a karşı ikinci doz aşı oranı Uşak'ta da yüzde 75'i geçti. Böylece mavi il sayımız 24'e ulaştı. Hepimizin lehine sonuçlar için ikinci doz aşı oranında yarışalım." mesajına yer verdi.
Covid-19’a karşı ikinci doz aşı oranı UŞAK’TA da %75’i geçti. Böylece MAVİ il sayımız 24’e ulaştı. Hepimizin lehine sonuçlar için ikinci doz aşı oranında yarışalım!— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 6, 2021
Sakarya'da ise Kovid-19'a karşı ikinci doz aşı oranının yüzde 65'i geçtiğini belirten Koca, "Sakarya'nın haritadaki rengi artık sarı. Hepimizin lehine sonuçlar için ikinci doz aşı oranında yüzde 75'i aşmak üzere yarışalım." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA
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