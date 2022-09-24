Lavanta yağı sür sivrisinekten korun
İstanbul’da sivrisinek ısırığı nedeniyle hastanelere başvuranların sayısı her geçen gün artıyor. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı Prof.Dr. Zekayi Kutlubay, bu yıl Aedes cinsi sivrisinekler nedeniyle şikayetlerin olduğunu söyledi.
İstanbul’da sivrisinek ısırığı nedeniyle hastanelere başvuranların sayısı her geçen gün artıyor. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı Prof.Dr. Zekayi Kutlubay, bu yıl Aedes cinsi sivrisinekler nedeniyle şikayetlerin olduğunu söyledi. Kutlubay, “Eskiden sinek ısırıkları bu kadar kabarmazdı ama şu an para büyüklüğünde hatta bazen daha büyük bir şekilde kabarabiliyor. Şişliğin süresi haftaları bulabiliyor” ifadelerini kullandı.
Avcılar, Halkalı, Silivri, Selimpaşa gibi yerlerden hasta sayısının daha fazla olduğunu belirten Kutluay, “Sebebini su birikintilerinin olduğu yerlere bağlıyoruz” diye konuştu. Kutluay, sivrisinekten korunmak için şu yöntemleri önerdi: “Kekik yağı, limon yağı, okaliptüs yağı, lavanta yağı gibi yağları suyla karıştırarak vücutlarına sürebilirler. Bulundukları ortamda fesleğen bitkisini bulundurabilirler. Anti alerjik kremler, şurup, hap gibi tedavi yöntemleri de var.”
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
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|8
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|5
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|6
|3
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|2
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|P
|1. Arsenal
|7
|18
|2. M.City
|7
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|3. Tottenham
|7
|17
|4. Brighton
|6
|13
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|11
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|9
|9. Brentford
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|9
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|6
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|7
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|7
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|7
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|7
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|4. Athletic Bilbao
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