"Kurban etini 24 saat dinlendirilerek tüketin"
Trakya Üniversitesi (TÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Merve Pehlivan, kurban etinin 24 saat dinlendirilerek tüketilmesi gerektiğini, aksi takdirde hazımsızlığa neden olabildiğini dile getirdi.
Pehlivan, Kurban Bayramı'nda kırmızı et tüketiminin çok arttığını söyledi.
Kırmızı etin iyi bir protein kaynağı ve vitaminler açısından zengin olduğunu ancak doymuş yağ ve kolesterol oranının yüksekliğine dikkati çeken Pehlivan, et tüketiminin dikkatli şekilde yapılması uyarısında bulundu.
Dengeli ve aşırıya kaçmadan kırmızı et tüketimi tavsiyesinde bulunan Pehlivan, "Miktarlarına dikkat etmeden sınırsızca tükettiğimiz zaman farklı sağlık problemleri oluşabilir. Özellikle diyabet, hipertansiyon ve kardiyovasküler hastalıkları olan kişilerde daha da riskli sonuçlar oluşturabilir." dedi.
Pehlivan, kurban hayvanlarının kesildikten sonra etlerin bir gün dinlendirilmesi gerektiğini dile getirdi.
Dinlendirilmemiş etin bazı sağlık sorunlarına yol açabileceğini anlatan Pehlivan, şunları kaydetti:
"Kurban Bayramı'nda yapılan en büyük hatalardan biri kurban kesildikten sonra hemen sofraya getirilmesi ve yemek hazırlanması. 24 saat etin katılık süreci var. Bu 24 saat sonrasında etin tüketilmesini öneriyoruz. Özellikle hazım problemi olan kişilerde, etin kesildiği gibi tüketilmesi çok büyük sıkıntılara neden olabilir. Et kesildikten sonra ölüm katılığı diye tabir edilen etin sert olma durumu var. Et dinlendirilmediğinde sert tüketildiğinde bireylerde hazımsızlığa neden olabilir."
Pehlivan, kırmızı etin daha çok öğlen öğünlerinde yanında hafif yemeklerle tüketilmesini önerdi.
Bayram ziyaretlerinde şerbetli tatlılar yerine sütlü ve hafif tatlıların tercih edilmesi tavsiyesinde bulunan Pehlivan, aşırı tatlı tüketiminden uzak durulması gerektiğini vurguladı.
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