Koronavirüse karşı yeni kapanma olacak mı?
Sağlık Bakanı Koca, koronavirüsün Eris varyantına karşı yeni bir kapanma olmayacağını söyledi
Sağlık 27.09.2023, 12:12
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kabine toplantısının ardından Eris varyantıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Koca, "Bu süreçte artık hastalığı biliyoruz. Kısıtlama ve kapanmalar söz konusu değil. Bu anlamda kesinlikle Eris varyantına yönelik yeni bir tedbir gerekmiyor. Yeni bir aşı programı uygulamayı da düşünmüyoruz. Bu kadar net." dedi.
Dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen Kabine toplantısının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Geçtiğimiz günlerde Türkiye'de de tespit edilen Eris varyantıyla ilgili bilgi veren Koca; kısıtlama kararlarının olmayacağını ve yeni bir aşı programının uygulanmayacağını belirtti.
Günün Anketi Tümü
Seçimi kaybedenler istifa etmeli mi?
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|6
|16
|2. Fenerbahçe
|5
|15
|3. Rizespor
|6
|11
|4. Hatayspor
|6
|10
|5. Beşiktaş
|5
|10
|6. Trabzonspor
|6
|9
|7. Kayserispor
|6
|9
|8. Konyaspor
|6
|9
|9. Kasımpasa
|6
|9
|10. A.Demirspor
|5
|8
|11. Alanyaspor
|6
|7
|12. Ankaragücü
|6
|6
|13. Antalyaspor
|6
|6
|14. Karagümrük
|6
|6
|15. Sivasspor
|6
|6
|16. Pendikspor
|6
|4
|17. Başakşehir
|5
|3
|18. Gaziantep FK
|6
|3
|19. İstanbulspor
|5
|2
|20. Samsunspor
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|6
|18
|2. Bandırmaspor
|6
|12
|3. Ahlatçı Çorum FK
|6
|12
|4. Kocaelispor
|6
|12
|5. Bodrumspor
|6
|11
|6. Manisa FK
|6
|11
|7. Keçiörengücü
|6
|11
|8. Gençlerbirliği
|6
|10
|9. Göztepe
|6
|8
|10. Şanlıurfaspor
|6
|8
|11. Erzurumspor
|6
|6
|12. Adanaspor
|6
|6
|13. Boluspor
|6
|6
|14. Sakaryaspor
|6
|5
|15. Giresunspor
|6
|4
|16. Altay
|6
|4
|17. Tuzlaspor
|6
|3
|18. Ümraniye
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|6
|18
|2. Liverpool
|6
|16
|3. Brighton
|6
|15
|4. Tottenham
|6
|14
|5. Arsenal
|6
|14
|6. Aston Villa
|6
|12
|7. West Ham United
|6
|10
|8. Newcastle
|6
|9
|9. M. United
|6
|9
|10. Crystal Palace
|6
|8
|11. Fulham
|6
|8
|12. Nottingham Forest
|6
|7
|13. Brentford
|6
|6
|14. Chelsea
|6
|5
|15. Everton
|6
|4
|16. Wolves
|6
|4
|17. Bournemouth
|6
|3
|18. Luton Town
|5
|1
|19. Burnley
|5
|1
|20. Sheffield United
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|7
|17
|2. Girona
|6
|16
|3. Real Madrid
|6
|15
|4. Athletic Bilbao
|6
|13
|5. Atletico Madrid
|5
|10
|6. Valencia
|6
|10
|7. Rayo Vallecano
|6
|10
|8. Real Sociedad
|6
|9
|9. Cadiz
|6
|8
|10. Real Betis
|6
|8
|11. Sevilla
|6
|7
|12. Osasuna
|6
|7
|13. Villarreal
|6
|7
|14. Getafe
|6
|7
|15. Mallorca
|7
|6
|16. Deportivo Alaves
|6
|6
|17. Las Palmas
|6
|5
|18. Celta Vigo
|6
|4
|19. Granada
|6
|3
|20. Almeria
|7
|2