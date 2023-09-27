Koronavirüse karşı yeni kapanma olacak mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kabine toplantısının ardından Eris varyantıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Koca, "Bu süreçte artık hastalığı biliyoruz. Kısıtlama ve kapanmalar söz konusu değil. Bu anlamda kesinlikle Eris varyantına yönelik yeni bir tedbir gerekmiyor. Yeni bir aşı programı uygulamayı da düşünmüyoruz. Bu kadar net." dedi.

Dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen Kabine toplantısının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Geçtiğimiz günlerde Türkiye'de de tespit edilen Eris varyantıyla ilgili bilgi veren Koca; kısıtlama kararlarının olmayacağını ve yeni bir aşı programının uygulanmayacağını belirtti.