Koronavirüs yeniden Türkiye'de
Sağlık Bakanı Koca, koronavirüsün yeni varyantı Eris'in Türkiye'de ilk kez görüldüğünü açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Eris varyantının Türkiye'de 9 kişide tespit edildiğini açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, korona virüsünün Eris varyantının Türkiye'de görüldüğünü duyurdu.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Koca, ''Endişe konusu sayılmayacak bir gelişme. Hasta etme gücünün (virülansının) düşüklüğünü bildiğimiz Eris varyantı Referans Laboratuvarımızda yapılan incelemede 9 kişide görüldü. Yurtdışı temaslı ve aynı ildeler. Mevcut tedbirlere ve gündelik hayatımıza devam edeceğiz. Durum başka ülkelerde yaygın, bizde de ortaya çıkması muhtemeldi. Büyüklerimizi, kronik hastalarımızı koruyacağız'' dedi.
ENDİŞE KONUSU SAYILMAYACAK BİR GELİŞME. Hasta etme gücünün (virülansının) düşüklüğünü bildiğimiz Eris varyantı Referans Laboratuvarımızda yapılan incelemede 9 kişide görüldü. Yurtdışı temaslı ve aynı ildeler. Mevcut tedbirlere ve gündelik hayatımıza devam edeceğiz.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 15, 2023
Durum başka…
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