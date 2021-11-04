Koronavirüs hapına dünyada ilk onay geldi
İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurulu (MHRA) Merck ve Ridgeback Bioterapötik tarafından geliştirilen Covid-19 hapını onayladı.
Sağlık 04.11.2021, 14:23 04.11.2021, 14:29
Böylece İngiltere, corona virüs aşısında olduğu gibi, corona virüs hapını da ilk onaylayan ülke oldu.
İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurulu (MHRA) yaptığı açıklamada,, Merck ve Ridgeback Bioterapötik tarafından geliştirilen Covid-19 hapını onayladığını söyledi.
Aralık ayı başlarında Pfizer-BioNTech tarafından geliştirilen corona virüs aşısını da dünyada ilk onaylayan ülke olan İngiltere, corona virüs hapını da ilk onaylayan ülke oldu.
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