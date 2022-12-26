Karaciğer yağlanması beyne zarar veriyor
İngiltere'deki Roger Williams Hepatoloji Enstitüsünden bilim insanları tarafından yapılan araştırmaya göre, alkol kaynaklı olmayan karaciğer yağlanması beyne zarar veriyor.
Uzmanlar, alkol kaynaklı olmayan karaciğer yağlanmasının beyinde oksijen miktarını düşürüp hücrelerde iltihabı artırarak beyne zarar verdiğini ortaya koydu.
ANI News'in haberine göre, İngiltere'deki Roger Williams Hepatoloji Enstitüsünden bilim insanları, alkol kaynaklı olmayan karaciğer yağlanmasının beyin üzerindeki etkilerini inceledi.
Bilim insanları, bu kapsamda, farelere yağ oranı yüzde 10'u geçmeyen ve yağ oranı yüzde 55 olan iki farklı öğün verdi.
Araştırmada, 16 haftanın sonunda, yağ oranı yüksek olan gıdalarla beslenen farelerin karaciğerlerinin yağlandığı, bu durumun ise beyinde oksijen miktarını düşürüp, hücrelerde iltihabı artırarak, beyne zarar verdiği saptandı.
Ayrıca, bilim insanları, yağ ve şeker oranı yüksek gıdaların tüketiminin düşürülmesinin yalnızca obezite ile mücadelede değil, aynı zamanda karaciğer sağlığının ve beyin sağlığının korunması için gerekli olduğunu kaydediyor.
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