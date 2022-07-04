Kahve içmek neden uyanık kalmamızı sağlar?

Kafein dünyadaki en popüler uyarıcılardan biridir ve en çok kahvede tüketilir . İnsanlar sabahları uyanmak ve gün boyunca enerjik kalmak için kafeine yönelirler, ancak bir dezavantajı vardır: Çok fazla kafein, uyumaya hazır olduğunuzda bile sizi uyanık tutabilir.

Bu istenmeyen etkinin anahtarı, beyindeki nöron aktivitesinin bir yan ürünü olan adenosin adı verilen bir bileşiktir. Sinir sistemimizdeki alıcılar sürekli olarak adenozin seviyelerini izler ve beyin ve omurilikte belirli bir noktanın altına düştüğünde vücut kendini uykuya hazırlar. Kafein, belirli adenosin reseptörlerini arar ve adenosinin etkilerini taklit eder, özünde vücudu uyku zamanının çok uzakta olduğunu düşünmesi için kandırır.

Bir doz kafeinin vücudu ne kadar süreyle etkilediği, tolerans, genetik ve fiziksel sağlık gibi bir dizi faktöre göre değişebilir. Ancak çoğu durumda, etkiler yaklaşık beş veya altı saat sürer. Uzun süredir kahve içenler, aynı uyarıcı etkiyi elde etmek için artan miktarlarda tüketmelerini gerektiren kafeine tolerans gösterebilir. Kahve içmeyi bırakırlarsa baş ağrısı, sinirlilik ve mide bulantısı gibi yoksunluk belirtileri yaşayabilirler.



Kafeine bağlı uyku sorunlarını önlemek için kafein tüketiminin günde dört fincan kahve ile sınırlandırılması ve son fincanın en geç öğleden sonra tüketilmesi önerilir. Kafeinsiz kahve veya çaya geçmek de yardımcı olabilir. Amerikan Pediatri Akademisi'ne göre çocuklar ve ergenler ağır kafein