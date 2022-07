Kadınlar, erkeklere göre Alzheimer'a daha yatkın

Demansla yaşayan hastaların yaklaşık üçte ikisini kadınlar oluşturuyor ve bilim insanları bu durumun arkasındaki nedeni on yıllardır anlayamamıştı.

Sekiz kadından biri bu hastalık nedeniyle ölüyor. Alzheimer İngiltere’de kadın ölümlerinden sorumlu en önemli hastalıkların başında geliyor. Erkeklerde ise yaklaşık on kişiden biri bu hastalık nedeniyle hayatını kaybediyor.

"Alzheimer's Disease & Dementia: The Journal of the Alzheimer's Association" adlı bilimsel dergide yayımlanan çalışmanın yazarlarının bildirdiğine göre, MGMT, DNA'ya verilen hasarın onarılmasında yer alıyor. Gen, aynı zamanda Alzheimer'a neden olan sahte proteinler olan amiloid beta ve tau üretimini de tetikliyor.

KADINLARDAKİ RİSKİ YÜZDE 44 ARTIRIYOR

Boston Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden çalışmanın yazarıi Dr Lindsay Farrer, “Bu, Alzheimer için kadınlara özgü genetik bir risk faktörünün birkaç ve belki de en güçlü ilişkilerinden biridir. Hatalı MGMT geninin, Alzheimer riskinin artmasıyla bağlantılı olan APOE-E4 varyantından yoksun kadınlar arasında yüzde 44'lük bir risk artışı sağlıyor” diye konuştu.

Ancak bu rakamın yüzde 24 ile 64 arasında herhangi bir yerde olabileceği konusunda uyardı ve sonuçları yorumlarken dikkatli olmaya çağırdı.

Öte yandan, araştırmacılar çalışma kapsamında 150 yıl önce Amerika'nın orta batısına yerleşen, Avrupa kökenli bir kurucu popülasyon olan geniş bir Hutterite ailesindeki DNA varyasyonlarına baktı.

Bu grubun, İzole kültürleri nedeniyle nispeten küçük bir gen havuzuna sahip oldukları için genellikle hastalığın genetik belirleyicileri için analiz edildiği belirtildi.

Dr. Farrer ve meslektaşları, ülke genelinde Alzheimer ile bağlantılı APOE ε4 mutasyonuna sahip olmayan 10 bin 340 kadınla ilgili başka bir genetik veri setine de baktıklarını söyledi. Her iki grupta da MGMT, Alzheimer'ın gelişmesiyle önemli ölçüde ilişkili olduğu aktarıldı.